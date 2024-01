PSG, un flop rebondit en Bundesliga

Un flop du Paris Saint-Germain va rebondir en Bundesliga cet hiver.

A l’instar de l’OM et de l’OL, les mouvements se poursuivent dans le sens des arrivées et des départs au PSG. Le club francilien, toujours en quête de renforts, veut se séparer de tous les indésirables cet hiver. Le champion de France en titre va avoir gain de cause avec l’un des flops qui a enfin accepté de quitter le club. Ce dernier devrait rebondir en Bundesliga.

Le PSG veut libérer les indésirables

Malgré les absences de plusieurs joueurs pour blessure (Kimpembe, Skriniar, Mendes) et le départ en sélection de Hakimi (CAN) et de Kang-In Lee (Coupe d’Asie), Luis Enrique ne changera pas d’avis sur certains joueurs. Les propos du technicien espagnol il y a quelques jours sur la situation de Nordi Mukiélé, qui n’entre pas dans ses plans, confirment d’ailleurs cette tendance.

« C’est normal quand vous êtes dans un grand club qu’il y ait des joueurs qui ne jouent pas. Je ne suis pas préoccupé. J’ai un effectif exceptionnel, c’est ce qu’on a demandé. Il y a deux joueurs par poste, de très haut niveau. Parfois, certains ne vont pas jouer. Ils ont l’obligation de s’entraîner au maximum », avait déclaré le coach du PSG. La position de Luis Enrique est la même que celle de la direction parisienne qui va enfin se libérer d’un indésirable.

L'article continue ci-dessous

Hugo Ekitike a un accord avec l’Eintracht Francfort

A l’instar de Layvin Kurzawa, Hugo Ekitike ne fait pas partie des plans du PSG cette saison. Le joueur avait d’ailleurs été inclus dans le deal avec l’Eintracht Francfort pour recruter Randal Kolo Muani l’été dernier. Mais l’ancien attaquant du Stade de Reims a refusé de servir comme monnaie d’échange dans ce dossier. Kolo Muani a fini rejoindre le PSG contre un chèque de 90 millions d’euros et Ekitike, lui, a été envoyé dans les tribunes. Ecarté par Luis Enrique et la direction parisienne, le Français a finalement décidé de plier bagages.

Selon les informations de Florian Plettenberg, Hugo Ekitike aurait un accord verbal avec l’Eintracht Francfort. Le club est revenu à la charge pour le joueur cet hiver et a même dompté Wolfsburg dans ce dossier. Hugo Ekitike devrait ainsi toucher un salaire annuel de 4 millions d’euros en Allemagne. Après l’accord avec le joueur, l’Eintracht devrait entamer les négociations avec le PSG désormais. Des pourparlers qui s’annoncent tout même pas compliqués puisque Paris a fixé le prix de Hugo Ekitiké à 30 millions d’euros à en croire, Téléfoot.