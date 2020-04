PSG, Tuchel : "Je laisse les joueurs tranquilles"

Thomas Tuchel a fait savoir qu’il ne dérangerait pas trop ses joueurs durant la période de confinement.

Depuis le brillant succès contre Dortmund (2-0), en 8es de finale de la Ligue des Champions, les joueurs du PSG n’ont pratiquement plus croisé leur entraineur, Thomas Tuchel. À cause du confinement dû au coronavirus, il n’y a pas ni de matches, ni de séances d’entrainement au Camp des Loges.

Dans une vidéo diffusée sur le média du club, le coach allemand a été interrogé sur le lien qu’il garde avec ses hommes. « Je ne suis pas trop en contact avec eux. Je les laisse (tranquilles). Je ne sais pas quand ça va se terminer (le fait de ne pas pouvoir s'entraîner collectivement). Je leur envoie un message avec leur programme, ils me répondent pour me dire s'ils l'ont bien fait. J’espère que tous les joueurs vont bien », a-t-il confié.

Son staff lui manque

Tuchel a, par ailleurs, reconnu qu’il s’agissait d’une période assez "bizarre". Chez lui, il essaye de s’occuper et ne pas couper totalement avec le football. Il s’attèle notamment à revoir quelques-uns des anciens matches de son équipe. "Ce qui est difficile, c’est qu’on ne sait pas quand ça va se terminer, a-t-il ajouté. Si on savait quand ça allait finir, on pourrait commencer à parler tactique, état d’esprit… Mais là personne ne sait quand ça doit finir".

L’ex-entraineur du Borussia a aussi été questionné sur ce qui lui manquait le plus en cette période sans compétition. Son réponse a été la suivante : « Etre en relatif avec le staff. On rigole chaque jour, on profite toujours quand on travaille ensemble. Ça manque beaucoup ».