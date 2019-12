PSG - Tuchel évoque les blessures de Gueye et Kimpembe

L'entraîneur allemand a été contraint de remplacer ses deux joueurs en première période ce samedi sur la pelouse de Montpellier (3-1).

Pas épargné par les blessures ces derniers mois, le PSG a vu deux nouveaux joueurs être concernés ce samedi lors du déplacement à . En effet, Thomas Tuchel a été contraint de remplacer Presnel Kimpembe et Idrissa Gueye après moins d'une demi-heure de jeu.

En conférence de presse après le coup de sifflet final, le technicien allemand s'est montré plutôt rassurant concernant son milieu de terrain : "On ne sait pas si c’est la conséquence de l’autre blessure (subie en octobre en sélection). Mais la première blessure, ce n’était pas une blessure, c’était une crampe. Aujourd’hui [samedi], j’ai parlé avec lui et je pense qu’il est sorti avec une blessure. Il a senti quelque chose et il a eu peur de faire un sprint. C’est pour cela qu’il était mieux de le laisser sortir."

L'article continue ci-dessous

Incertain avant la rencontre, le Sénégalais avait été titularisé en raison des nombreuses absences. "Marquinhos n’est pas là. Marco [Verratti] n’est pas là. Ander Herrera n’est pas là. Leo Paredes n’avait pas débuté depuis longtemps. C’était notre décision de laisser commencer Idrissa [Gueye] sur le terrain. J’espère que ce n’est pas trop grave."

En revanche pour le défenseur, Tuchel a reconnu qu'il s'agissait probablement d'une blessure musculaire et qu'il faudrait donc attendre avant de pouvoir se prononcer. "Avec Kim [Presnel Kimpembe], c’est un peu différent. Je pense à quelque chose de musculaire. Je ne peux pas dire pourquoi, parce qu’il n’a pas joué contre (2-0). Il est super fit. On doit attendre."

Les Parisiens reçoivent ce mercredi en C1 (21h), avant d'enchaîner tous les trois jours jusqu'à la trêve hivernale.