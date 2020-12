PSG : Tuchel espère le retour de Neymar dès dimanche à Lille

L'entraîneur du PSG n'a pas écarté la possibilité de voir le Brésilien jouer le choc contre le LOSC ce dimanche.

Blessé à la cheville face à ce dimanche soir sur un tacle de Thiago Mendes, Neymar a passé des examens ce lundi. Si la blessure du Brésilien est moins grave qu'elle ne pouvait le laisser penser lors du choc et de sa sortie dimanche soir, il devrait manquer environ quinze jours de compétition. Autrement dit, l'international brésilien ne devrait pas rejouer avant la trêve hivernale.

Du moins, c'est ce que tout le monde pensait jusque-là. Mais ce mardi, à la veille du match contre Lorient, Thomas Tuchel a donné un tout autre son de cloche. En effet, si Neymar est bien évidemment forfait pour la rencontre ce mercredi, l'entraîneur allemand a indiqué qu'il avait tout de même un espoir de pouvoir compter sur le numéro dix du club de la capitale pour le choc au sommet de la face au LOSC dimanche soir.

"Neymar rejouera-t-il avant la trêve ? Ce n'est pas impossible. On va tout essayer pour . Je ne peux pas dire oui non. On doit attendre les examens de demain", a confessé Thomas Tuchel devant les médias ce mardi. Outre le dossier concernant l'attaquant brésilien, l'entraîneur du PSG s'est également exprimé sur l'état de santé de son capitaine, Marquinhos, absent contre Lyon. L'Allemand espère aussi pouvoir compter sur le défenseur brésilien dimanche.

Plus d'équipes

L'article continue ci-dessous

"Marquinhos ? J'espère vraiment qu'il pourra jouer contre Lille, c'est l'objectif", a sobrement avoué Thomas Tuchel. Autant dire que le message est clair, Thomas Tuchel veut pouvoir compter sur le maximum de ses joueurs face au LOSC dimanche soir, conscient que cette rencontre sera primordiale pour la suite du championnat, le PSG étant actuellement troisième du classement après sa défaite contre Lyon, alors que l'OM, compte deux matches de moins et pointe à la quatrième place.

Suite à la blessure de Neymar, son père, Neymar Sr avait poussé un énorme coup de gueule sur Instagram : "Jusqu’à quand ? On parle tellement de ça, On se souvient de cet excès de violence ! Pourquoi ne pas sévir dès la première faute ? Pourquoi attendre la 7e, 8e, 9e faute ? A-t-on besoin d’aller voir le VAR pour savoir que ça mérite une expulsion ? A-t-on besoin du VAR pour comprendre cette faute violente ? Il faut blesser quelqu’un pour avoir une attitude honnête ? Un joueur fait un ciseau irresponsable, violent qui laisse l’autre joueur sans option de défense".

"Nous n’avons pas pris en compte le fait que Neymar a subi son traditionnel lot de fautes durant tout le match, toujours violentes, et ça alimente ce genre d’attitude et ce type de joueur. Le football sera perdant. JUSQU’A QUAND CE SERA LA FAUTE DE LA VICTIME ??? Dépendre de celui qui contrôle le match, de celui qui peut protéger (l’arbitre, ndlr)… Quoi faire ? Dieu veille", avait conclu le père de l'international brésilien.