PSG, Tuchel défend Neymar après son rouge

Thomas Tuchel a défendu Neymar après le carton rouge de ce dernier, récolté en fin de match contre Bordeaux.

Neymar s’est laissé emporter à une vilaine faute contre en fin de match, alors qu’il avait déjà reçu un avertissement pour contestation en fin de première période. Thomas Tuchel s'est exprimé à ce sujet apèrs la rencontre.

Cavani : "Mon meilleur but? Le coup franc contre l’OM..."

« On doit parler de toute la situation. Il fait un un contre un contre son adversaire et qu’est-ce qu’il fait ? Je n’ai jamais vu ça. Il fait une faute sur 5-10 mètres. Le 4e arbitre est sur le terrain et il n’y a pas de carton jaune. Le match continue avec le 4e arbitre sur le terrain. Je n’ai jamais vu ça. Le deuxième carton jaune, oui. Il en avait déjà un. Ce n’était pas nécessaire mais c’est aussi un humain, il était énervé après cette situation juste avant. Il a fait cette 2e faute, OK, 2e carton jaune. Mais le gars qui fait la faute avant n’a pas eu de carton jaune et avec l’arbitre, la situation était vraiment bizarre », a défendu le coach allemand en conférence de presse au terme du match.

Plus d'équipes

Neymar ratera au minimum un match sur les trois qui attendent le PSG avant le huitième retour contre Dortmund ( , , ).