PSG - Tuchel : "C'est une décision du club qu'Adrien Rabiot ne soit plus avec l'équipe"

L'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a évoqué l'actualité du club sur Canal + après la victoire parisienne à Orléans (1-2).

La victoire à Orléans : "On ne s'attendait pas à souffrir autant mais on savait que c'était possible. On fait une erreur, on prend un but et après cela c'est compliqué. Il y avait beaucoup d'obstacles à surmonter aujourd'hui. Je suis très heureux que l'on ait été sérieux. Il n'y a que les 8 dernières minutes que je n'ai pas aimé, j'aurais aimé que nous gardions le ballon et que nous puissions finir ce match tranquillement".

Les blessés : "Pour Alphonse, il s'est blessé à l'échauffement et il a pensé que c'était ok, mais ce n'était pas ok. Et pour Angel, je ne sais pas encore".

Rabiot : "Je ne sais pas, c'est une décision du club qu'Adrien ne soit pas avec l'équipe. Je comprends et respecte cette décision. Maintenant, on va attendre. Du gâchis ? Je l'ai dit beaucoup de fois, j'adore le joueur. Mais la situation dure depuis longtemps, c'est comme ça... Le club a pris cette décision et je dois la respecter".