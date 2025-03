PSG, Tuchel : "Il faut respecter Manchester United et son expérience en LDC"

Thomas Tuchel était en conférence de presse avant le déplacement à Orléans. Il est évidemment revenu sur le tirage au sort de la Ligue des champions.

Sur le groupe

Neymar était à l’hôpital aujourd'hui pour des examens. Ça va, mais il n'est pas à 100%. Hier, l'entrainement était bien mais avec peu d'intensité. Il ne pourra pas jouer demain tout comme Lass Diarra. Tous les autres peuvent jouer.

Sur le tirage au sort de la Ligue des Champions

Jouer contre Manchester United sera difficile car ils ont beaucoup d'expérience dans cette compétition et ce sera très difficile de jouer à Old Trafford. C’est un grand défi, un grand challenge. Si j’étais spectateur, je regarderai ce match à la télévision.

Je ne pense pas qu’on soit favoris. On doit respecter les clubs qui ont cette expérience des grands rendez-vous en Ligue des champions, comme Manchester United. Quand tu veux gagner le Grand Chelem en tennis, tu dois remporter plusieurs quarts de finale et demi finales….Ca peut arriver mais ce sont des exceptions. Nous sommes capables de gagner. Mourinho a une grande expérience de la Ligue des champions.

C’est important de montrer notre faim de gagner. C’est important que lors de deux premiers mois nous jouions à fond chaque match. On sait qu'on va jouer contre Mancheter United mais il y a des matches importants avant. On doit bien jouer les deux matches qu'il nous reste cette année, puis il y aura les vacances et ensuite le calendrier sera dense. Ce serait une grande faute de se projeter maintenant sur le match de Ligue des champions.

Gestion des effectifs

Jeudi, on nous a dit que le match était reporté contre Dijon. Vendredi il était possible qu’on joue dimanche. Vendredi soir on nous a dit non. C’est toujours autre chose pour faire un plan pour l’équipe. C’était difficile de jongler entre les off et on. Par rapport au match annulé contre Montpellier c'était notre souhait de jouer et c'est pour cela que nous avions dit oui pour jouer dimanche mais c’était pas possible. C’est notre défi d’avoir de l’intensité et être sérieux demain.

Nous avons seulement une équipe. Je décide chaque match mais il n’y a pas de catégories, une équipe en Ligue des Champions, une en championnat etc. Si on veut atteindre notre but, on doit jouer comme une équipe.

Concurrence des latéraux droits

Dani Alves s’est entrainé complètement et sans problème. Il s’entraine avec beaucoup d’intensité et a une mentalité incroyable. Thilo Kehrer est un grand concurrent à cette position, il a fait deux matches extraordinaires. C’est la situation actuellement.

Sabrina Belalmi, au Camp des Loges