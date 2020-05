PSG, Trapp : "Il n'y a qu'un match à Paris que j'essaye d'oublier"

Le gardien allemand est revenu sur son passage au PSG dont il garde de bons souvenirs, mais n'en peut plus d'entendre parler de la "remontada".

Gardien du PSG entre 2015 et 2018, Kevin Trapp est depuis retourné à Francfort, lui qui ne faisait pas partie des plans d'Unai Emery, puis de Thomas Tuchel. Le portier allemand, pas toujours irréprochable dans les grands matches, a laissé un plutôt bon souvenir dans la capitale française et était très apprécié dans le vestiaire parisien. Mais Kevin Trapp a pris part à un match qu'il aurait souhaité éviter : la remontada face au . Dans un entretien accordé à Football, Kevin Trapp a admis qu'il aimerait oublier cette rencontre.

"J’ai vécu trois années magnifiques à Paris. Il y a juste un seul match que j’essaie d’oublier. Hormis ça, je n’ai que des bons souvenirs là-bas. (…) Le problème, c’est que tout le monde m’en parle. (Sourire.) Il y a quelques jours, mon partenaire Filip Kostic est venu me voir et m’a dit : “J’ai vu le match contre Barcelone.’’ Je lui ai demandé : “Lequel ?’’ Il m’a répondu : “Le 6-1.’’ Voilà, encore. (Sourire.) Je lui ai dit d’arrêter de m’en parler. J’essaie de l’oublier", a expliqué le gardien allemand.

Le portier de Francfort garde une forte attache au et conserve de très bons souvenirs de son passage dans la capitale française : "Quand tu vis trois ans à Paris dans une équipe comme ça, tu progresses automatiquement avec le niveau qu'il y a. J'ai grandi et appris beaucoup de choses avec tous les grands joueurs que j'ai croisés. C'est le plus important pour moi. Apprendre, pour toujours grandir".

"Mon objectif est d'être numéro 1 en , même si Neuer et Ter Stegen sont là"

"Je suis toujours en contact avec des joueurs. Je reste un supporter du club. Je regarde tous les matches dès que je le peux. J'ai supporté le club contre Dortmund. Avant le match, je parlais à Thiago (Silva), je lui disais qu'ils allaient le faire à la maison, avec tous les supporters devant le Parc. C'était magnifique. Après, je lui ai envoyé une photo de moi, avec une tenue d'entraînement du PSG pour les encourager. Les gars méritent cette qualification", a ajouté Kevin Trapp.

Le portier allemand a fait un point sur la forte concurrence dont il fait face en sélection nationale : "Manu fait partie des meilleurs gardiens depuis dix-douze ans. Marc fait aussi partie des meilleurs gardiens du monde. Être avec eux dans les trois, ça veut dire que je fais aussi des bonnes choses. Je sais qu'ils sont très, très forts, mais je ne me dis pas que je suis content d'être troisième gardien, mon objectif c'est de pouvoir jouer, d'être numéro 1, même s'ils sont là. On peut se tirer vers le haut avec ces gardiens, et ça c'est important".

Enfin, Kevin Trapp a évoqué la reprise de la , au milieu de la pandémie de Coronavirus : "Tout est fait pour jouer dans les meilleures conditions possibles. La Ligue a bien travaillé et a tout fait pour que personne ne soit infecté. Bien sûr, ça peut toujours arriver n'importe où, mais on a tous été testés plusieurs fois et on savait que tout le monde était négatif. Si un joueur n'était pas à l'aise avec tout ça, il pouvait aussi le dire. C'est normal d'avoir des doutes ou des craintes, mais le club nous a toujours mis très à l'aise avec ça. Et tout le monde a suivi et respecté toutes les règles. Donc, il n'y avait pas de problème".