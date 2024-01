PSG - Toulouse : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le PSG et Toulouse s’affrontent, mercredi, pour le compte de la finale du Trophée des champions. Les dernières infos ici.

Les fêtes de fin d’année, c’est désormais du passé. Place est désormais faite au travail sur les rectangles verts. En effet, le Paris Saint-Germain et Toulouse FC se donnent rendez-vous, ce mercredi 03 janvier 2024 au Parc des Princes. Ceci en finale du Trophée des champions, qui met aux prises le vainqueur du championnat de France et le vainqueur de la Coupe de France.

PSG - Toulouse, qui pour gagner le 1er trophée de l’année ?

Vainqueur de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain va défier Toulouse, vainqueur de la Coupe de France, la saison dernière. Champion en titre, le club francilien va tenter de conserver sa couronne devant le Téfécé. Champion de l’automne en terminant l’année 2023 sur une bonne note avec une victoire contre le FC Metz (3-1), le PSG envisagerait de remporter son premier titre de l’année.

Pour leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues, les hommes de Luis Enrique sont invincibles. Kylian Mbappé et ses coéquipiers comptent trois victoires et deux matchs nuls.

De l’autre côté, Toulouse souhaiterait écrire sa propre histoire en tentant de renverser le Paris Saint-Germain pour remporter non seulement son premier titre de l’année 2024, mais aussi son tout premier titre au Trophée des champions. Pour leurs cinq derniers matchs, Carles Martinez Novell et ses poulains comptent une victoire, deux matchs nuls et autant de défaites.

Horaire et lieu du match

PSG – Toulouse

Trophée des champions

Lieu : Parc des Princes

A 20h45 française

Les compos probables du match PSG - Toulouse

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Mbappé, Lee

Toulouse : Restes - Mawissa, Diarra, Nicolaisen, Suazo - Casseres, Spierings, Gelabert - Donnum, Dallinga, Magri

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Toulouse

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et Toulouse FC sera à suivre ce mercredi 03 janvier 2024 à partir de 20h45 sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.