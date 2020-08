PSG - Thomas Tuchel : "Thiago Silva est dans mon cœur, c'était incroyable ce parcours avec lui"

Après PSG-Bayern (0-1) ce dimanche, Thomas Tuchel a rendu hommage à son capitaine Thiago Silva, sans pour autant confirmer son départ du PSG.

En marquant l'unique but de la finale dimanche, l'ancien Parisien Kingsley Coman a brisé le rêve européen du PSG à l'Estàdio da Luz. Une défaite cruelle (1-0) commentée par l'entraîneur Thomas Tuchel en conférence de presse. Ce dernier ressort "fier" de ce formidable parcours débuté l'an dernier, et qui se termine ici à Lisbonne. Il rend un vibrant hommage à son capitaine Thiago Silva, qui a très probablement disputé son dernier match avec le .

Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui ? L'efficacité ?

Thomas Tuchel : Oui, c'est l'efficacité qui a fait la différence aujourd'hui. On a réalisé un grand combat contre une grande équipe, un grand club. On a manqué de réussite, on a pourtant posé des problèmes à ce Bayern... On a défendu de manière extraordinaire, mais j'avais le sentiment avant ce match que l'équipe qui marquerait le premier but ferait la différence. Sans chance, c'est difficile de gagner un match comme celui-là et on n'a pas réussi à inscrire ce premier but.

Ressortez-vous quand même de cette finale avec un sentiment de fierté ?

Je suis très fier. Je l'ai dit à l'équipe. Perdre est toujours le pire sentiment, mais j'ai vu un parcours avec beaucoup de qualité, beaucoup d'émotions. L'équipe a eu une mentalité incroyable, il y avait toujours une bonne ambiance. Il a manqué des petits détails, peut-être aussi de la chance. Manuel Neuer a encore été incroyable. Il nous a empêché de marquer ce premier but, mais on peut être fiers de notre parcours.

Quelque chose s'est-il créé lors de ce Final 8 pour le PSG ?

Bien sûr. Cela fait deux ans maintenant qu'on a créé une atmosphère et une ambiance spéciales. Sans cette ambiance entre le staff et les joueurs, entre eux mêmes, et entre les joueurs et le staff, ça n'aurait pas été possible d'aller en finale. On va devoir conserver un groupe fort. On va perdre beaucoup de personnalités, de bons joueurs, il faudra créer une nouvelle équipe forte, une grande équipe, qui pourra poursuivre ce qui a été fait. Ce sera le défi pour nous.

"Si on perd Thiago et Choupo..."

Qu'avez-vous dit à Thiago Silva lors de votre accolade après la remise des médailles ? Et qu'en est-il de son avenir ?

Je vais parler de cela avec le club, Leonardo, et tous ceux qui sont en capacité de créer l'équipe. Thiago était mon capitaine et c'était un plaisir d'avoir un joueur avec de la qualité et de la personnalité comme lui. Il a prolongé son contrat pour deux mois avec nous. Il a donné son cœur et son énergie sur le terrain, il a tout donné pour gagner cette . Il méritait de la gagner. On a eu des phases difficiles, il y a eu des grandes déceptions. Je suis absolument fier qu'il ait été mon capitaine. On va parler maintenant avec le club, avec lui, pour clarifier la situation. Peu importe la décision, il restera mon joueur. Il est dans mon cœur et c'était incroyable ce parcours avec lui.

Souhaitez-vous que Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting restent au PSG ?

C'est difficile de répondre à cela. On doit parler avec le club. J'étais très heureux que Choupo soit là, c'était nécessaire. On a perdu Edi (Cavani), Thomas Meunier et Tanguy Kouassi. C'était difficile pour nous. Si on perd Thiago et Choupo, on perdrait cinq joueurs qui ont joué un grand rôle la saison dernière et qui ont été des joueurs clés. Il faut prendre des décisions et on va le faire dans les prochaines semaines.

Qu'en est-il de votre prolongation au PSG alors que votre contrat se termine en 2021 ?

On va discuter de tout cela. Pas seulement de ma prolongation, mais aussi de la manière dont on va reconstruire l'équipe. On a besoin de qualité pour montrer à tout le monde qu'on ne relâche pas la pression et qu'on veut rester au sommet. La question du moment, ce n'est pas mon contrat.

Benjamin Quarez, à l'Estadio da Luz.