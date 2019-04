PSG - Thomas Tuchel : "On a besoin de plus de joueurs qui détestent perdre et le montrent chaque jour"

Avant le déplacement à Montpellier ce mardi (19h), l'entraîneur parisien est largement revenu sur la finale perdue face à Rennes en Coupe de France.

Attendez-vous des retours pour le match de ce mardi en ?

Tuchel : "Aucun retour de blessure n'est prévu pour l'instant. Thiago Silva, Thilo Kehrer, Thomas Meunier et Stanley Nsoki sont forfaits."

Comment avez-vous réagi aux propos de Neymar qui a visé directement les jeunes de votre équipe samedi soir ?

"Je sais ce que Neymar veut dire mais ce n'est pas une chose pour une conférence de presse, à discuter à l'extérieur mais en interne seulement. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a pour moi des joueurs qui aiment gagner et des joueurs qui détestent perdre. C'est une grande différence car tout le monde aime gagner mais seuls quelques joueurs détestent perdre."

Selon vous, cette déclaration visait-elle notamment Kylian Mbappé ?

"Non, il n'y a pas de problème entre Ney et Kylian mais ce sont des choses dont on peut discuter. On peut avoir des opinions différentes mais je préfère qu'on fasse ça à l'intérieur."

Le mental a encore été une fois un poids négatif pour le PSG lors de cette finale...

"On a besoin de plus de joueurs qui détestent perdre et le montrent chaque jour afin d'être préparés pour gagner une finale. Une finale n'est pas préparée dans les deux jours ou les trois entraînements avant. Ce n'est pas comme ça."

Vos joueurs sont-ils trop fragiles psychologiquement alors ?

"Ils sont préparés pendant la saison et, pour ça, on a besoin de joueurs qui détestent perdre et qui sont habitués à le montrer chaque jour. Point."

Cette défaite aux tirs au but contre Rennes peut-elle avoir un impact la saison prochaine ?

"Oui, car c'est important que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. On a perdu après avoir mené 2-0 pour nous. On a perdu contre Manchester après avoir mené 2-0. J'ai l'impression que c'est difficile pour nous de montrer notre meilleure performance si nous nous sentons trop sûrs. C'est une chose mais il y a beaucoup de raisons, beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir de façon honnête. Cela influence notre décision pour la prochaine saison, bien sûr."