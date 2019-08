PSG - Thomas Tuchel confirme des négociations pour Alphonse Areola

Alors qu'Areola débute le match face à Metz sur le banc, Tuchel a confirmé que cela faisait suite à des négociations en cours à son sujet.

Troisième de après trois journées de championnat, le a l'occasion de s'emparer provisoirement de la tête du classement ce vendredi soir, en cas de succès face au (20h45). Face au promu, le Champion de se présente néanmoins avec une formation marquée par de nombreuses absences, entre les blessures de joueurs cadres et les potentiels départs à venir.

En effet, en plus des absences de Kylian Mbappé et Edinson Cavani notamment, le PSG est toujours privé du Brésilien Neymar, qui fait l'objet de négociations acharnées entre le club francilien et le en vue d'un retour en Catalogne. Mais ce vendredi soir, l'ancien de Santos n'est pas le seul à manquer à l'appel à cause de sa situation incertaine, puisque le portier Alphonse Areola débute le match sur le banc, lui qui est en instance de départ.

Thomas Tuchel confirme des négociations

Annoncé tout proche du , où il pourrait s'engager sous la forme d'un prêt dans les jours à venir, le portier international formé au PSG est en effet mis de côté pour ne pas faire capoter une opération qui incluerait l'arrivée de Keylor Navas dans la capitale.

Son entraîneur en la personne de Thomas Tuchel l'a lui même confirmé quelques minutes avant la rencontre, au micro de BeIN Sport. "Son dernier match au PSG ?) Possible, oui. Il y a des négociations entre les clubs et avec Alphonse Areola. C'est pour cela qu'il a décidé de ne pas jouer", a en effet confié le technicien allemand. En attendant un éventuel accord, c'est le jeune Marcin Bulka, arrivé cet été à Paris, qui prend place dans les cages.