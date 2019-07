OFFICIEL - Le jeune gardien Marcin Bulka rejoint le PSG

Libre de tout contrat depuis son départ de Chelsea, le gardien de but polonais de 19 ans s'est engagé pour deux saisons en faveur du PSG, ce samedi.

Après les arrivées d'Ander Herrera (libre) et de Pablo Sarabia en provenance du , le tient sa troisième recrue officielle. En effet, le Champion de a annoncé ce samedi l'arrivée du portier polonais Marcin Bulka, âgé de 19 ans.

Libre depuis la fin de son contrat chez les Blues de , le gardien de but polonais a signé un contrat de deux saisons avec le club de la capitale, soit jusqu’au 30 juin 2021 et devrait se contenter d'un rôle de doublure d'Alphonse Areola la saison prochaine.

"Je mettrai tout en œuvre pour poursuivre ma progression ici"

"Je suis très heureux et honoré de rejoindre aujourd’hui le Paris Saint-Germain. Ce club est non seulement une grande référence française et européenne, mais il est aussi réputé pour avoir permis ces dernières années à de nombreux jeunes joueurs d’exprimer leur potentiel", s'est félicité Marcin Bulka après la signature de son contrat, dans un entretien accordé au site officiel du PSG.​

"Après mon expérience en , je mettrai tout en œuvre pour poursuivre ma progression ici au contact d’un effectif fantastique et notamment de gardiens de but de très haut niveau. Je suis même impatient d’être à la reprise de l’entraînement lundi prochain", a ensuite ajouté le Polonais.

Deux Champion d’Angleterre avec Chelsea dans la catégorie U18, en 2017 et 2018, Marcin Bulka permettra au club de la capitale de combler le départ de Gianluigi Buffon vers la Turin. En attendant l'arrivée d'un troisième portier dans les prochaines semaines ?