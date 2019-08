Metz-PSG : Areola sur le banc, Aouchiche titulaire

Annoncé sur le départ, Alphonse Areola est sur le banc, à Metz, ce vendredi soir (20h45). Le PSG se présente avec un onze remanié.

C'est l'information de la soirée : Alphonse Areola, annoncé depuis plusieurs jours sur le départ, est remplaçant pour le match du PSG à Metz ce vendredi soir (20h45). Le nom du gardien international français a été cité dans le cadre d'un transfert au où Keylor Navas ferait le chemin inverse. Thomas Tuchel pourrait apporter des précisions sur sa situation après le match.

C'est donc Bulka qui a été titularisé pour ce match dans les buts.

Par ailleurs, le jeune Aouchiche débute lui aussi, dans l'entrejeu. Le titi parisien aura une carte à jouer dans une animation offensive articulée autour de Sarabia, Di Maria et Choupo-Moting en pointe. Verratti et Gueye sont bien titulaires devant une ligne défensive composée de Dagba, Marquinhos, Thiago Silva et Bernat.

La composition officielle du PSG : Bulka – Dagba, Marquinhos, Thiago Silva, Bernat – Aouchiche, Gueye, Verratti – Sarabia, Choupo-Moting, Di Maria.