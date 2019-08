Mercato, PSG : le prix que le Real Madrid aurait fixé pour Keylor Navas

Le Real Madrid exigerait une indemnité de transfert de 20 millions d'euros en cas de départ de Keylor Navas.

Keylor Navas quittera-t-il le cet été ? La situation du gardien costaricien est toujours indécise. Condamné officiellement à jouer les doublures depuis cet été derrière Thibaut Courtois, Navas doit globalement affronter la concurrence féroce du portier belge depuis un an.

Il garde néanmoins une vraie cote aux yeux de Zinédine Zidane, qui a envoyé un message très fort la semaine dernière : "je ne vois pas cet effectif sans lui. C'est un joueur important. Cela l'a toujours été et cela le sera toujours. Je n'envisage pas cette possibilité de le voir partir. Keylor Navas ne m'a pas dit qu'il veut partir. Il est ici et veut jouer. Et c'est très important pour nous. Il a toujours été un professionnel. Nous aurons beaucoup de matches et nous l'avons. Je ne suis pas celui qui le vendrait, car Keylor Navas sera là et ce sera important. Il l'a toujours montré au Real Madrid. Il compte et il va compter, c'est le message. Je veux que Keylor reste avec nous".

L'article continue ci-dessous

Reste que ce message encourageant n'aurait pas forcément atténué les velléités de départ du dernier rempart. Navas est le gardien des trois Ligues des champions successives du Real Madrid entre 2016 et 2018, et de ce fait le portier ne s'imagine pas dans un rôle de numéro 2 cette saison, même s'il peut récupérer un temps de jeu notable sur certaines compétitions.

Une volonté ferme qui agacerait le Real Madrid en interne. La Cadena SER indiquait dimanche que la direction madrilène serait en colère contre la détermination de Keylor Navas, lequel aurait d'abord laissé entendre qu'il ne quitterait pas Madrid cet été avant de se laisser séduire par les sirènes parisiennes.



Alors que la Maison Blanche prospecterait pour trouver un remplaçant - le nom de Pepe Reina est revenu -, le prix de Navas aurait été fixé. Selon les informations de El Mundo Deportivo, le Costaricien ne quitterait pas la capitale à moins de 20 millions d'euros.