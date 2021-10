PSG : Thierry Henry explique les difficultés de Georginio Wijnaldum

Le milieu de terrain néerlandais n'a pas encore démontré tout son potentiel depuis son arrivée au Paris Saint-Germain.

Georginio Wijnaldum peine encore à retrouver le niveau qui était le sien avec Liverpool ces dernières saisons, et que l'on a pu apercevoir cet été, lors de son Euro avec les Pays-Bas. Depuis qu'il a rejoint le PSG en revanche, le champion d'Europe 2019 se montre clairement moins à l'aise sur le terrain.

Au point que vendredi contre Angers, Mauricio Pochettino avait fait le choix de le laisser sur le banc, malgré de nombreuses absences. Des difficultés à trouver ses marques sous ses nouvelles couleurs qui n'étonnent pas outre mesure Thierry Henry, comme l'a affirmé le consultant sur Prime Vidéo.

"Ce n’est pas un mauvais joueur, mais il a besoin de structure et il n’y en a pas encore au PSG. Saul Niguez connaît ça à l’heure actuelle à Chelsea. Je me rappelle de Fabinho qui avait eu du mal à s’adapter à la structure de Klopp à Liverpool. Ça lui a pris six mois", a comparé le meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

Avant de poursuivre : "S’adapter à quelque chose qui n’est pas encore structuré n’est pas facile quand vous êtes habitué à jouer dans une équipe structurée comme, en l’occurrence, l’équipe des Pays-Bas ou de Liverpool. Il est en train de souffrir avec ça."

L'article continue ci-dessous

Mais l'intéressé ne se fait pas trop d'inquiétude pour la suite de la saison. "Ce n’est pas un mauvais joueur. Tu ne deviens pas mauvais en deux mois. Je l’ai vu jouer avec les Pays-Bas, il est encore bon mais il a besoin de structure."

Il y a quelques jours, l'intéressé lui-même reconnaissait ne "pas être complètement heureux" dans son nouveau club. "La situation n'est pas ce que je voulais. J'ai beaucoup joué ces dernières années, j'étais toujours en forme et je me suis bien débrouillé. C'est quelque chose de différent et il faut s'y habituer", avait-il confié pendant la trêve internationale.

"J'étais vraiment impatient de franchir une nouvelle étape et voilà que cela arrive. C'est très difficile. C'est le football et je vais devoir apprendre à gérer cela. Je suis un battant. Je dois rester positif et travailler dur pour retourner la situation."