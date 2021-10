Wijnaldum n'est pas "complètement heureux" au PSG

Le milieu de terrain néerlandais a exprimé sa frustration quant à son manque de temps de jeu au Parc des Princes.

Georginio Wijnaldum a admis qu'il n'était pas "complètement heureux" au Paris Saint-Germain après des débuts "très difficiles" en France. Le PSG a signé l'international néerlandais l'été dernier sans verser la moindre indemnité de transfert puisqu'il était en fin de contrat avec Liverpool. Courtisé par le FC Barcelone, Georginio Wijnaldum a longtemps hésité avant de finalement trancher en faveur du club de la capitale.

Le Néerlandais a joué un rôle clé dans les victoires des Reds en Ligue des champions et en Premier League ces dernières saisons sous les ordres Jürgen Klopp, mais il n'a pas réussi à s'imposer au Parc des Princes au début de la campagne 2021-22. Wijnaldum s'est ouvert sur ses frustrations lors du rassemblement en sélection avec les Pays-Bas, déclarant aux journalistes avant le match de qualification pour la Coupe du monde contre Gibraltar lundi : "Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux".

"La situation n'est pas ce que je voulais. J'ai beaucoup joué ces dernières années, j'étais toujours en forme et je me suis bien débrouillé. C'est quelque chose de différent et il faut s'y habituer. J'étais vraiment impatient de franchir une nouvelle étape et voilà que cela arrive. C'est très difficile. C'est le football et je vais devoir apprendre à gérer cela. Je suis un battant. Je dois rester positif et travailler dur pour retourner la situation", a ajouté l'ancien milieu de terrain de Liverpool.

Wijnaldum à la relance

La semaine dernière, Louis Van Gaal, sélectionneur des Pays-Bas avait déjà affiché son inquiétude concernant la situation de son capitaine : "Bien sûr que je suis inquiet. Et j'en ai déjà parlé avec lui au moment où il nous a rejoints. L'alarme n'a pas encore sonné. Je garde ma foi en ces joueurs (dont Wijnaldum). Georginio avait été blessé avant la Coupe du monde 2014, mais je l'ai sélectionné quand même, et il a joué presque tous les matches et a été très bon".

Georginio Wijnaldum a fait 11 apparitions toutes compétitions confondues pour le Paris Saint-Germain à ce jour, mais il n'a pas encore enregistré le moindre but ou la moindre passe décisive sous ses nouvelles couleurs. Le joueur de 30 ans n'a débuté qu'un seul des cinq derniers matches de Ligue 1 du club de la capitale, Marco Verratti et Idrissa Gueye étant actuellement la paire de milieux centraux préférée de Mauricio Pochettino.

L'international néerlandais fait face à une féroce concurrence au milieu de terrain et est notamment victime de l'excellente forme d'Ander Herrera qui le pousse sur le banc de touche. Georginio Wijnaldum espère qu'il pourra faire son retour dans l'équipe de Pochettino lorsque le PSG reprendra la compétition contre Angers vendredi, en l'absence des sud-américains. Le vice-champion de France se tournera ensuite vers la Ligue des champions quatre jours plus tard, avec un match du groupe A contre le RB Leipzig.