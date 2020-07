PSG, Thiago Silva veut "sortir par la grande porte"

Thiago Silva s'est confié à BeIN Sports après le match face au Celtic. Le capitaine parisien désire partir par la grande porte.

Thiago Silva a eu droit à une banderole de soutien concernant une éventuelle prolongation de bail lors du succès du PSG face au Celtic en amical ce mardi.

Le Brésilien n'a qu'une ambition désormais : partir en remportant le plus de titres possibles. « Beaucoup d'émotions... Je me rappelle aussi très bien de la dernière fois que j'ai joué au Maracana avec Fluminense, c'était pareil, c'était difficile le dernier jour. Mais l'histoire n'est pas encore finie. On a encore beaucoup de choses à faire, trois coupes à aller chercher et c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler. J'espère que je pourrai sortir par la grande porte. C'est mon objectif à ce moment. », a ainqi indiqué le capitaine parisien au micro de beIN Sport.

Lui qui a également dévoilé son meilleur souvenir dans la Capitale : « Mon premier match au Parc contre le Dynamo (Kiev) si je ne me trompe pas, un match de Ligue des Champions. J'avais marqué mon premier but, sur ce but-là (il montre Auteuil), c'était inoubliable pour moi. Et après, bien sûr, il y a le but que j'ai marqué face à là-bas, quand on s'est qualifiés. J'espère que des choses positives pourront encore arriver pour nous car ce n'est pas fini. C'est un peu bizarre cette année mais ce n'est pas encore fini. »