PSG-Celtic (4-0) - À trois jours d'une finale, Paris cartonne encore

À trois jours de la finale de Coupe de France face à Saint-Etienne, le PSG a atomisé le Celtic FC ce mardi au Parc des Princes (4-0). Enthousiasmant.

Les signaux envoyés face au Havre (9-0) et Waasland-Beveren (7-0) étaient positifs. Ils se sont confirmés ce mardi au Parc des Princes face au Celtic FC (victoire 4-0). Le PSG a pu compter sur le duo Neymar-Mbappé, très en jambes durant toute la première période.

Neymar-Mbappé, ça envoie déjà

À l'occasion du troisième match de préparation estival, et à trois jours de la finale de contre Saint-Etienne, Thomas Tuchel avait décidé de donner 45 minutes de temps de jeu à la plupart de ses joueurs, avec deux équipes distinctes par mi-temps. Et pour le premier acte, Neymar et Kylian Mbappé ont montré de très belles choses, terminant chacun leur mi-temps avec un but au compteur.

Les deux hommes n'ont eu besoin que de quelques secondes pour faire plier la défense écossaise. Avec à la finition d'abord : Mbappé est parti tromper Scott Bain sur un service de son compère dans le dos de la défense (1-0, 1e). Une action tout en facilité pour un PSG inspiré et efficace, qui n'a laissé que peu l'occasion à son adversaire de s'illustrer, excepté un poteau du Français Christopher Jullien (37e).

Des "remplaçants" au rendez-vous

Les signaux sont d'autant plus positifs que l'adversaire était supérieur cette fois-ci. Le PSG a dû repondre à un engagement fort de la part du champion d'Ecosse, qui n'a pas hésité - surtout en première mi-temps - à aller au contact. Les chevilles de Neymar, notamment, ont sifflé. Ce qui n'a pas empêché l'ancien Barcelonais de faire trembler les filets adverses pour le 2-0, sur une frappe contrée au point de penalty (2-0, 25e). L'efficacité d'un joueur revenu en forme malgré une longue période sans jouer en raison du confinement.

Autre raison de se réjouir pour le PSG. L'équipe dite des "remplaçants", alignée lors du second acte, a elle aussi réalisé une partie sérieuse. Ander Herrera a signé le 3-0 au retour des vestiaires (48e) avant que Pablo Sarabia ne termine le travail en reprenant un centre de Eric Maxim Choupo-Moting (4-0, 67e). L'aboutissement d'une nouvelle rencontre maîtrisée par Paris, qui boucle ainsi sa préparation de belle manière avant de retrouver la compétition.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.