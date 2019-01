PSG - Thiago Silva : "Neymar est très triste, on essaie de lui faire penser à autre chose"

Thiago Silva a suivi Tuchel en conférence de presse. L'occasion de lui demander des nouvelles de Neymar qui est revenu au club, ce vendredi.

Les retrouvailles avec Ben Arfa

Il avait des qualités incroyables. C’est un joueur qui avait fait une bonne saison à Nice mais ici au PSG il n'a pas vraiment eu l'occasion de jouer. Mais même s'il jouait peu on voyait à l'entrainement qu'il était à part. C’est un jeu différent des autres, en un contre un c’était quasi impossible de l’arrêter. On s’était bagarré tous les deux une fois (gentiment), parce qu’il venait souvent sur moi. J'ai aussi aimé son état d'esprit parce que c'est difficile pour un joueur de ne pas jouer pendant deux ans. Je me sentais fier de lui parce que peu de joueurs auraient réagi comme lui. J’espère que demain il ne sera pas très bon (rires). C’est un joueur imprévisible. On peut regarder des vidéos de lui mais il fait toujours autre chose, pas normales d’ailleurs.

Son assurance provient-elle du système de jeu mis en place par Tuchel ?

Le système de l’équipe est important pour la sécurité. Je suis très content de la saison que je viens de faire, c’est vrai que ce n’est pas fini et j’espère pouvoir continuer comme ça et que j’aide l’équipe. Notre équipe doit avoir cette mentalité de gagnant, marquer le premier but mais ne pas s’arrêter là.

Sur les absences de Neymar et Verratti

Ce sont deux joueurs clés de l’équipe mais s’ils ne sont pas disponibles le coach va mettre en place d’autres joueurs. Tous les joueurs ont la capacité de jouer, même si les qualités seront différentes de celles de Neymar et Verratti. Draxler et Dani ont joué à ce poste et ont fait des choses incroyables ces dernières semaines.

Neymar est triste bien sûr, comme l’an dernier, il avait très bien commencé la saison et au moment le plus important de la saison il s’est fait mal. Hier on a essayé de ne pas lui rappeler et de parler tout le temps de sa blessure. On a essayé de le faire rire. Je me sens très très triste car ce sont des choses qui peuvent être évitées par les arbitres. Dans la même situation il a pris 3 coups, et l’arbitre a dit que le ballon était contrôlé par Neymar et ne voulait pas siffler la faute. Ils doivent protéger les joueurs. Tout ce que Neymar fait avec le ballon, c’est des dribbles, des situations comme cela. Je ne comprends pas l’arbitrage parfois. Pour moi, Marco et Neymar sont dans le top 10 des meilleurs joueurs.

Les blessures qui se répètent au mauvais moment de la saison

C’est la malchance. Les six derniers mois sont importants car décisifs dans la saison. Quand tu perds des joueurs clés bien sûr cela fait mal. Mais aujourd’hui on a un staff intelligent, qui sait comment compenser. Tout le monde est prêt à jouer. Cela arrive avec moi aussi, lésions musculaires. Pour Neymar et Marco c’est difficile à expliquer. Marco reste 12h par jour aux soins, il est prêt dans la tête. Neymar est revenu hier aux soins, il était avec nous mais on va lui donner la possibilité d’être content et de récupérer plus vite.

Un rôle plus important pour Mbappé ?

Je crois que pour dimanche on doit démontrer que nous sommes forts, qu’on a un bon groupe de travailleurs. Draxler et Dani Alves ont très bien tenu le milieu ces derniers temps. Pour Dani c'est plus facile car il était latéral donc il monte seulement d'un cran mais pour Julian je trouve que c’est incroyable ce qu’il fait vu qu’il était attaquant à la base. J’essaie de lui donner la possibilité d’être toujours bien placé.

Sur Buffon

Gigi c’est un gardien incroyable qui a fait beaucoup de choses dans sa carrière. J’ai de la chance de jouer avec lui, c’est une référence mondiale et il est venu ici pour montrer sa qualité mais aussi son état d’esprit. Il veut toujours gagner, quand il perd il s’énerve, comme moi. Je suis content de passer cette saison avec lui et j’espère qu’il pourra rester le plus longtemps possible. Il a déjà 40 ans et je ne sais pas ce qu’il fera mais j’espère que je pourrai encore profiter de lui.

Sabrina Belalmi, au Camp des Loges