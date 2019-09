PSG, Thiago Silva : "Neymar a commis des erreurs"

Le capitaine du champion de France en titre est heureux de voir son compatriote rester au PSG, mais lui a promis des moments compliqués.

Neymar a enfin rejoué au football. Après un été tumultueux et un faux départ au FC Barcelone, l'attaquant du a profité de la trêve internationale et d'un déplacement aux Etats-Unis avec le pour retrouver la compétition, après quasiment trois mois sans jouer. L'international brésilien n'a pas été utilisé par le PSG depuis le début de la saison, la faute à sa situation contractuelle et à son possible retour en Catalogne.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Neymar a montré qu'il était en jambes malgré une grande période d'inactivité. L'attaquant du Brésil est monté en puissance lors de la victoire des siens contre la et a délivré une passe décisive et marquer un but. Il aurait même pu obtenir un penalty en seconde période. Après la rencontre, en zone mixte, Thiago Silva a été interrogé sur la situation de Neymar au PSG et a avoué qu'il était heureux de le voir continuer l'aventure dans la capitale française.

"J'espère qu'il va faire une super saison"

"Le coach Tuchel a toujours dit qu’il comptait sur Neymar. Si je ne dis pas de bêtises, il était déjà prêt à jouer lors du dernier match contre Metz. Mais à cause de la situation sur le marché des transferts, il n’avait pas joué. Mais le coach pouvait déjà compter sur lui. Donc je crois que c’est important. La direction croit aussi en lui, car sinon ils l’auraient laissé partir. Nous sommes heureux de ça", a analysé le capitaine du PSG.

En revanche, le défenseur a avoué que Neymar a connu des moments compliqués : "J’espère qu’il va connaître des jours meilleurs. C’est vraiment mon souhait car nous le connaissons, pas seulement le joueur, mais la personne. Surtout après les derniers événements. (...) Il sait aussi qu’il a commis des erreurs, mais sans avoir de mauvaises intentions. Ce garçon est incroyable, j’espère qu’il va faire une super saison. Ce sera inoubliable aussi car le PSG va fêter ses 50 ans".

"Ce match contre la Colombie renforce Neymar pour mardi et donc aussi pour le PSG", a conclu Thiago Silva. Le Brésil va disputer un second match amical cette semaine contre le , ensuite Neymar fera son retour au Paris Saint-Germain en fin de semaine. Désormais, l'interrogation est de savoir si l'attaquant brésilien jouera son premier match en club de la saison ce samedi au Parc des Princes face à .