PSG, Marquinhos revient sur le feuilleton Neymar

Comme Thiago Silva, Marquinhos s'est félicité de l'issue du feuilleton Neymar, qui a vu la superstar brésilienne rester à Paris.

Après des mois spéculations et de rumeurs en tout genre, le feuilleton Neymar, digne d'une télénovela brésilienne, s'est achevé dans les dernières heures du mercato estival. Neymar va bien vivre une troisième année dans la capitale française.

Un véritable soulagement pour son compatriote Marquinhos.

"On est très heureux. C’est un grand joueur. Les grands joueurs, on les veut de notre côté. Un joueur comme lui a besoin d'être sur le terrain, de jouer, de créer, de faire ce qu'il a envie de faire, de prendre le ballon pour aller vers l'avant. C'est la meilleure chose pour lui d'être sur le terrain et de faire ce qu'il aime", a expliqué le défenseur central dans des propos diffusés par Téléfoot.

Un refrain identique à celui tenu par son compère de charnière centrale à Paris, Thiago Silva. "Le coach Tuchel a toujours dit qu’il comptait sur Neymar. Si je ne dis pas de bêtises, il était déjà prêt à jouer lors du dernier match contre Metz. Mais à cause de la situation sur le marché des transferts, il n’avait pas joué. Mais le coach pouvait déjà compter sur lui. Donc je crois que c’est important. La direction croit aussi en lui, car sinon ils l’auraient laissé partir. Nous sommes heureux de ça ", avait déclaré le capitaine du PSG. "J’espère qu’il va connaître des jours meilleurs. C’est vraiment mon souhait car nous le connaissons, pas seulement le joueur, mais la personne. Surtout après les derniers événements. (...) Il sait aussi qu’il a commis des erreurs, mais sans avoir de mauvaises intentions. Ce garçon est incroyable, j’espère qu’il va faire une super saison. Ce sera inoubliable aussi car le PSG va fêter ses 50 ans".