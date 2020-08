PSG - Thiago Silva : "J'espère finir cette aventure avec la Ligue des champions"

Le défenseur central brésilien quittera le PSG à l'issue du Final 8 de la Ligue des champions disputé à Lisbonne.

Un, deux ou dans le meilleur des cas, trois... C'est le nombre de matchs qu'il reste à disputer sous le maillot parisien pour Thiago Silva, après huit ans dans la capitale. Une aventure qui pourrait se terminer de la meilleure des manières : avec la Coupe aux grandes oreilles brandie au-dessus de sa tête.

"Rester huit ans à Paris, ce n'est pas facile. Si je l'ai fait c'est parce que j'étais utile pour l'équipe. Je suis très content de tout ce que j'ai fait ici, de tout le respect que m'ont donné les supporters, a confié l'international auriverde dans un entretien à l'AFP. C'est magnifique ! J'espère finir cette aventure avec un titre en , c'est notre rêve."

L'article continue ci-dessous

Encore plus après toutes les déceptions de ces dernières saisons. "J'ai tout vu ici, poursuit le capitaine parisien. C'est un titre très important, pas seulement pour les joueurs mais pour le club. Pour les supporters, cela représenterait quelque chose d'incroyable ! Je suis venu à Paris pour cette aventure, pour cet objectif."

Plus d'équipes

Dortmund, un déclic

La qualification acquise dans la difficulté contre Dortmund au tour précédent peut toutefois servir de déclic selon lui. "Oui je crois parce que c'était un match qui a été très difficile là-bas. On a perdu et on a recommencé à penser à tout ce qui s'est passé l'année dernière face à , à nos trois éliminations successives avant les quarts...

"C'était difficile à digérer mais on savait ce qu'on voulait faire: offrir cette qualification à nos supporters même s'ils n'étaient pas dans le stade. Le match ne se gagne pas quand tu rentres sur le terrain mais dans la semaine lors de la préparation. C'est ce qu'on a réussi au match retour."