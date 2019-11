PSG, Thiago Silva de retour contre Bruges

Le défenseur brésilien sera de retour à la compétition mercredi prochain, à l’occasion du duel contre Bruges en Ligue des Champions.

Malade, Thiago Silva n’avait pas pu participer vendredi au match du PSG contre . Une absence qui a pesé lourd, puisque sans son capitaine brésilien, l’équipe francilienne s’est inclinée (1-2). Bonne nouvelle pour les champions de ; « O Monstro » sera normalement de retour dès mercredi lors du duel contre Bruges.

Contre les Belges, Paris a la possibilité de valider sa qualification pour les 8es de finale de la compétition en récoltant un quatrième succès en autant de matches. Pour poursuivre ce fans-faute, pourra donc compter sur son expérimenté défenseur central.

En plus de Thiago Silva, le PSG pourrait aussi enregistrer les come-back des milieux de terrain Marco Verratti (mollet) et Ander Herrera (cheville), sur le flanc depuis le Classico. Thomas Tuchel en saura plus au sujet du duo dans les prochains jours.

L’infirmerie parisienne reste encore assez garnie puisque Thomas Meunier, Thilo Kehrer et surtout Neymar restent tous indisponibles. Le retour du Brésilien est espéré après la trêve internationale.