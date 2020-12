PSG-Strasbourg (4-0), Pembélé prend de l'épaisseur

En signant son premier but en professionnel ce mercredi contre Strasbourg (4-0), Timothée Pembélé a encore saisi l'occasion de marquer des points.

"C'est peut-être un match pour nous les jeunes", avait lancé Timothée Pembélé avant PSG- (4-0), ce mercredi au Parc des Princes. Il ne s'est pas trompé. Aligné dans le couloir droit du 5-3-2 parisien, le Titi a encore une fois saisi l'opportunité de s'illustrer en signant son premier but en professionnel.

Profitant d'une frappe de Di Maria repoussée plein axe par le gardien strasbourgeois Kawashima, Pembélé n'a pas tremblé au moment de pousser le ballon au fond des filets d'un plat du pied droit (1-0, 18e). C'est tout le groupe qui s'est alors empressé de venir féliciter le gamin de 18 ans. Ce dernier, ballon dans les mains et le torse bombé, a pris le temps de savourer avant de vite replonger dans le match qu'il a traversé sans grand problème.

"Plus fort à droite"

Plutôt à son aise sur le plan défensif, Timothée Pembélé n'a pas pris beaucoup de risques pour autant, à l'occasion de sa cinquième apparition avec l'équipe première. Le jeune défenseur s'est surtout attelé à bien bloquer son couloir, se montrant tout de même décisif, donc, sur l'une de ses projections offensives.

Il retrouvait un poste qu'il connaît bien, puisque c'est à droite qu'il a le plus souvent évolué ces deux dernières années en jeunes. Son poste préférentiel de l'aveu même de Thomas Tuchel, qui confiait la veille : "Je n'ai pas fini mon analyse avec lui. mais pour moi il est plus fort à droite, même s'il peut aussi jouer dans une défense à trois, et peut-être plus tard comme central à deux. Il a beaucoup évolué, il a changé sa mentalité. C'était nécessaire et il mérite d'avoir des minutes."

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le natif de Beaumont-sur-Oise lui rend parfaitement sa confiance jusqu'ici. Avec ce premier but en pro, lors d'une victoire acquise avec la manière, il s'est offert un joli cadeau de Noël. De bon augure à l'approche de 2021. Une année qui sera peut-être la sienne.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.