Le PSG a réalisé unebonne opération ce samedi en s’imposant (3-0) contre le RC Strasbourg dans le cadrede la 9éme journée de Ligue 1.

La ligue 1 a repris service vendredi après la trêve internationale avec le match nul entre le Havre et le RC Lens (0-0). Ce samedi, le champion en titre, le PSG recevait le RC Strasbourg au Parc des Princes avant de défier, le Milan AC en Ligue des champions mardi, les hommes de Luis Enrique se devaient se rassurer. Et ils l’ont fait avec beaucoup de sérieux et d’implication en s'imposant (2-0).

Une compo inédite

Les matchs entre la trêve internationale et la Ligue des champions ne sont pas faciles à gérer et ce match contre le RC Strasbourg s’apparentait à un match piège pour le PSG. Mais malgré le léger turnover effectué par Luis Enrique dans sa composition, le club de la capitale n’a pas changé sa façon de jouer. L’entraîneur espagnol avait aligné d’entrée un système inédit de 4-4-2 avec les titularisations de Kang Lee et de Barcola sur les côtés. Kylian Mbappé et Gonçalo Ramos formaient le tandem de devant.

Paris a fait le show

Dans ce dispositif, le bloc parisien a été très haut comme d’habitude avec une grosse intensité dans les interventions. Dominateur d’entrée avec des combinaisons à l’intérieur et du jeu à 3 dans les intervalles, Paris va logiquement pousser les Strasbourgeois à la faute.

Kylian Mbappé, auréolé par ses 3 buts inscrits en sélections lors de la trêve internationale, a pu retrouver le chemin des filets en transformant le penalty. Le natif de Bondy resté muet sur les 3 dernières rencontres avec le PSG totalise désormais 7 buts cette saison en Ligue 1. Les alsaciens décidément peu inspirés ne sont pas parvenus à s’extirper de l’étau parisien. Étouffés par le pressing, les hommes de Patrick Vieira ont encaissé le second but parisien. Aligné sur le côté droit de la défense, Carlos Soler ne s’est pas fait prier pour corser l’addition à la 31éme minute.

Plus volontaires dans les efforts, les parisiens ont parachevé leurs belles victoires en seconde période par l’entremise de Fabian Ruiz à la 77éme minute. Les champions de France s’imposent logiquement (3-0) contre des Alsaciens pauvres offensivements.

Grâce à cette belle victoire, le PSG prend provisoirement la première place du classement avec 18 points. De son côté, le RC Strasbourg se retrouve à la 12éme place avec 10 points.