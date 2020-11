PSG : séance allégée pour Neymar et Marquinhos, Gueye de retour à l'entraînement

Les Brésiliens Neymar et Marquinhos ont eu droit à une séance allégée à deux jours de PSG-Bordeaux. Idrissa Gueye a repris l'entraînement collectif.

C'est dans une ambiance particulière que les Parisiens ont démarré leur entraînement ce jeudi après-midi, rendant hommage à Diego Maradona, décédé la veille à l'âge de 60 ans.

Les joueurs, le staff et Thomas Tuchel ont respecté une minute d'applaudissements en l'honneur de la légende. Les images ont été relayées par le club de la capitale, montrant Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi tenir le drapeau de l' , et Leandro Paredes arborer le maillot de l'Albiceleste.

Après cet hommage, le groupe a foulé le terrain du Camp des Loges. Neymar, qui a pris beaucoup de coups contre Leipzig, a enfilé les baskets pour une séance allégée. Même chose pour Marquinhos, dont le cas est surveillé avec attention par le staff après que le Brésilien a joué sous infiltration mardi soir, strappé à une cuisse.

Icardi présent contre ?

La bonne nouvelle vient du retour d'Idrissa Gueye. Trois semaines après avoir contracté une blessure aux ischio-jambiers contre Rennes, le milieu international sénégalais a repris en partie l'entraînement collectif. L'ancien Toffee est dans les temps, même s'il pourrait ne pas être suffisamment apte pour rejouer dès samedi (21 h) en face à Bordeaux.

Mauro Icardi continue de s'entraîner normalement et apparaît, lui, en capacité de revenir ce week-end. En revanche, Julian Draxler n'a toujours pas retrouvé le groupe. Son retour à l'entraînement collectif est prévu plutôt en fin de semaine. Il faudra attendre plus longtemps encore pour Thilo Kehrer.

Notons par ailleurs que Presnel Kimpembe s'entraîne de nouveau. Il avait ressenti le besoin de souffler ces derniers jours.