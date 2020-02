PSG - Sans Thiago Silva, Marquinhos, Bernat et Dagba à Nantes

Thomas Tuchel devra se passer de quatre défenseurs ce mardi pour le déplacement à Nantes pour la 23e journée de Ligue 1.

Le PSG se déplace à ce mardi dans le cadre de la 23e journée de , en plein marathon de rencontres tous les trois jours qui doit mener les hommes de Thomas Tuchel jusqu'au huitième de finale aller de à Dortmund, le 18 février.

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille du match, le technicien allemand a annoncé les absences de Thiago Silva, Marquinhos, Colin Dagba et Juan Bernat. Le premier est sorti avec une douleur au pubis contre Lille, tandis que Marquinhos sera absent plusieurs semaines après sa sortie à Reims. Colin Dagba manquera également plusieurs semaines de compétition dont le déplacement en après avoir été touché au genou à Pau.

"On a un entraînement plus tard. On est deux jours après un match, c'est toujours un jour pour voir, pour discuter. Je dois parler avec le staff médical. On jouera sans Marquinhos, Thiago Silva, Colin Dagba et Juan Bernat. J'espère que les autres seront disponibles", a ainsi déclaré Thomas Tuchel.

L'entraîneur parisien, qui doit encore affronter , en coupe et Amiens après ce déplacement à La Beaujoire avant d'affronter son ancien club sur la scène européenne, espèrera récupérer un maximum de ses joueurs d'ici là.