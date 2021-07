PSG – Le salaire exact de Donnarumma dévoilé

Le nouveau gardien du PSG fera partie des plus gros salaires du vestiaire parisien.

On ne sait pas encore qui sera le gardien numéro un du PSG cette saison entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma mais on en sait un peu plus sur les émoluments du portier italien.

Selon les informations du journal L'Equipe, le tout récent vainqueur de l'Euro 2021 va toucher un salaire de 7 millions d'euros annules nets de charges et d'impôts. En brut, cela donne 13 millions d'euros à l'année soit un peu plus d'un million brut mensuel.

Ce salaire, un des plus gros du vestiaire parisien, s'explique par le fait que « Gigio » est arrivé libre, puisqu'il était en fin de contrat à l'AC Milan. Selon la presse italienne, Donnarumma percevait 6 millions d'euros annuels quand il évoluait avec les Rossoneri.