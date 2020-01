PSG - Saint-Etienne (6-1), Icardi, Neymar et Mbappé douchent les Verts

Le Paris Saint-Germain a écrasé l'AS Saint-Etienne en quarts de finale de la Coupe de la Ligue avec son quatuor offensif en grande forme.

Le PSG n'a fait qu'une bouchée de l'AS Saint-Etienne ce mercredi en . Après leur succès face à Linas, dimanche en , les hommes de Thomas Tuchel ont prouvé qu'ils comptaient bel et bien débuter l'année 2020 comme ils ont fini l'année 2019 : avec une pluie de buts. Si l'Allemand avait préservé ses cadres en Coupe de , il a aligné, cette fois-ci, son quatuor offensif redouté et redoutable avec Di Maria, Neymar, Mbappé et Icardi.

Le moins que l'on puisse dire c'est que la trêve hivernale n'a pas entaché les automatismes entre les quatre joueurs. Dès la deuxième minute, le a ouvert le score par l'intermédiaire de Mauro Icardi. Le quinzième but de la saison pour l'Argentin, bien lancé par Meunier dans la surface de réparation et qui a ajusté Moulin dans un angle fermé. Peu inquiété, le PSG s'est rapidement retrouvé en supériorité numérique suite à l'expulsion Wesley Fofana, auteur d'une faute sur Di Maria annihilant un contre et récoltant un second carton jaune, à la demi-heure de jeu.

Il n'en fallait pas autant pour aider le Paris Saint-Germain dans cette rencontre. Déjà bien en place et en confiance, le PSG ne s'est pas fait prier et a profité de la supériorité numérique pour enfoncer le clou avant la pause. Bien trouvé par Di Maria, Neymar n'a pas tremblé devant Moulin et a ajusté le portier des Verts avec un magnifique piqué qui est entré dans le but avec l'aide du poteau. Passeur pour le Brésilien, Di Maria est aussi à l'origine du troisième but.

Un récital offensif

L'article continue ci-dessous

Après une superbe combinaison avec Mbappé, Di Maria centre aux six mètres. Kolodziejczak dégage sur Perrin qui envoie involontairement le ballon sur le poteau. Celui-ci rebondit sur Moulin et termine dans le but. Un but gage donnant un avantage considérable au PSG à la pause. Une première mi-temps maîtrisée par les Parisiens qui ont concédé quelques frappes bien repoussées par Rico. Dernier élément à ne pas s'être trop illustré parmi le quatuor du PSG, Kylian Mbappé a pris les choses en main dans le second acte.

Cinq minutes après le retour des vestiaires, Kylian Mbappé a éliminé Moulin, s'excentrant un peu trop, et servi Mauro Icardi dans les six mètres. L'Argentin a conclu en une touche de balle. Sept minutes plus tard, bis repetita. Encore une fois, le champion du monde 2018 a délivré une véritable offrande à l'Argentin, lui permettant de s'offrir un triplé. Un véritable acte altruiste de la part de l'attaquant français, qui cette fois-ci, était en bonne position pour marquer.

Kylian Mbappé a aussi pu inscrire son nom au tableau d'affichage. Lancé en profondeur par Di Maria, Icardi a rendu l'appareil à son coéquipier français, en lui faisant une offrande. Kylian Mbappé ne s'est pas fait prié et s'est jeté pour inscrire son premier but de l'année 2020. C'est déjà le 19ème but du meilleur buteur de en 2018-2019 en seulement vingt matches disputés. Déjà auteur d'un arrêt sur penalty en Coupe de France, Rico a récidivé face à Cabaye, mais l'ancien du PSG a bien suivi et a permis à l'ASSE de sauver l'honneur. Le PSG a humilié les Verts et démontre une nouvelle fois tout son potentiel offensif. Une prestation très prometteuse pour la suite.