PSG : Ruben Dias espère que Lionel Messi jouera face à Manchester City

Le défenseur portugais ne recule devant aucun défi en Europe. Le défenseur des Blues est impatient de se mesurer aux meilleurs.

Certains membres de l'équipe de Manchester City espèrent peut-être que Lionel Messi ne sera pas remis à temps pour disputer le choc de Ligue des champions entre le PSG et les Cityzens ce mardi, mais Ruben Dias n'est pas de ceux-là, car le défenseur portugais veut absolument se mesurer aux meilleurs. Le Paris Saint-Germain n'a pas encore révélé si le sextuple Ballon d'Or fera partie du groupe pour le choc continental au Parc des Princes en milieu de semaine, mais il a été photographié en plein entraînement.

Lionel Messi a souffert d'un problème au genou ces derniers temps, mais Ruben Dias espère voir l'Argentin se débarrasser de cette blessure et être aligné aux côtés des autres superstars du Paris Saint-Germain, Neymar et Kylian Mbappé, lors de la visite du champion d'Angleterre en titre dans la capitale française. Le PSG a publié lundi une vidéo d'entraînement de 15 minutes, dans laquelle Messi participe pleinement à la séance.

⚽️ 15 minutes of training ahead of Paris Saint-Germain - Manchester City 🔴🔵 https://t.co/iSjilZ2QCN — Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 27, 2021

L'international portugais Dias, qui a aidé City à battre le PSG en demi-finale de la Ligue des champions 2020-21, a déclaré aux journalistes à propos de l'équipe de Mauricio Pochettino : "Messi est un joueur phénoménal et en tant que professionnel, vous voulez jouer contre ce genre de noms. Mais qu'il s'agisse de Messi, de Mbappé, de Neymar ou de Mauro Icardi, le PSG dispose d'une incroyable force de frappe et quel que soit l'adversaire, ce sera un test difficile. Tout le monde attend ce match avec impatience pour cette raison".

Messi sera-t-il prêt à affronter Man City

"Ils (le PSG) se sont évidemment renforcés sur tout le terrain. Les recrutements effectués cette saison ont été fantastiques et ce sera un défi différent de l'équipe que nous avons affronté l'année dernière. Mais c'est aussi l'une des équipes les plus fortes d'Europe depuis plusieurs années maintenant. Les joueurs comme [Sergio] Ramos et Messi vont ajouter à leur mentalité de gagnant, mais lorsque nous avons joué la saison dernière, ils avaient déjà Neymar, Mbappé et [Angel] Di Maria", a ajouté l'international portugais.

Pour rappel, Lionel Messi, 34 ans s'est fait légèrement mal lors du match du PSG contre Lyon le 19 septembre. C'était seulement sa troisième apparition avec son nouveau club depuis qu'il a rejoint le Parc des Princes après son départ surprise du FC Barcelone cet été. Lionel Messi est toujours à la recherche de sa meilleure forme physique après une préparation tronquée, et un passage intempestif sur la touche ne lui rend pas service.

Il n'a pas participé à la victoire du PSG sur Montpellier (2-0), samedi, et a été contraint de regarder le match depuis les tribunes. Le vice-champion de France et demi-finaliste de la dernière Ligue des champions a montré que Lionel Messi est de retour à l'entraînement, après n'avoir pris aucun risque avec lui le week-end dernier, ce qui suggère qu'il pourrait être en mesure de tenir sa place pour affronter Manchester City.