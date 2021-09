VIDEO - PSG : Mbappé a-t-il vraiment traité Neymar de "clochard" ?

Capté par les caméras en train de se plaindre de Neymar après sa sortie contre Montpellier, Mbappé a-t-il vraiment traité le Brésilien de "clochard" ?

La "bromance" entre Kylian Mbappé et Neymar est-elle terminée ? La question se pose après la sortie remarquée du Français face à Montpellier (2-0) samedi en Ligue 1. Capté par les caméras en train de se plaindre du Brésilien depuis le banc de touche, le Français a visiblement peu goûté au manque de sens collectif de son coéquipier, mais qu’a-t-il réellement dit ?

Mbappé & Neymar ça va faire les titres de l'equipe & co pendant quelques jours pic.twitter.com/WqqJjiOT0y — 𝕂𝕒𝕪𝕫𝕠𝕜𝕦 (@Kayzoku_) September 25, 2021

L’image a fait le tour du monde, jusqu’au Brésil. En discussion avec Idrissa Gueye, Mbappé prononce assez clairement la phrase "Il ne me fait pas la passe" , mais le doute subsiste ce qu’il dit auparavant. Pour L’Équipe, pas de doute, le champion du monde a traité Neymar de "clochard" après le second but parisien inscrit par Julian Draxler… sur un caviar du Brésilien.

Avant d’être remplacé à la 88e minute par Mauro Icardi, Mbappé a passé une bonne partie de la rencontre à se marcher sur les pieds avec Neymar, ce qui explique donc ses plaintes d’après-match. Et si nos confrères n’utilisent pas le conditionnel, il semble tout de même osé de prêter ce mot fort de "clochard" à celui qui a été élu meilleur joueur de Ligue 1 la saison passée.

D’autres lectures sont possibles

En effet, d’autres lectures sont possibles, et elles collent toutes au scénario de cette rencontre où l’entente n’a clairement pas été optimale entre les deux hommes. "Quand c’est moi, il ne me fait pas la passe" pour certains, "Je suis tout seul, il ne me fait pas la passe" pour d’autres, et donc "Ce clochard, il ne me fait pas la passe" pour L’Équipe. Le débat reste ouvert, mais il est visiblement clos entre les deux stars parisiennes.

Car, toujours selon nos confrères, Mbappé et Neymar ont eu une explication après la rencontre. Et ils ont été aperçus le lendemain, à l’entraînement, en train de blaguer ensemble. L’incident serait-il déjà derrière eux ? Mauricio Pochettino l’espère sans doute. Pour espérer battre Manchester City mardi en Ligue des Champions, au Parc des Princes, les deux cracks vont devoir sortir le grand jeu. Et se faire des passes.