PSG – Real Sociedad : Un cadre de l’équipe d’Espagne prédit le vainqueur

Le vainqueur des huitièmes de finale de Ligue des champions entre le PSG et la Real Sociedad serait déjà connu.

International milieu de terrain espagnol (03 capes, 01 but), Asier Illarramendi aurait déjà une idée de qui va se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des champions lors de la double confrontation en huitièmes de finale entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad.

Le PSG et la Real Sociedad au menu des 8es de finale

Alors qu’il avait fait une belle entrée en lice couronnée par une victoire contre le Borussia Dortmund (2-0) au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a été corrigé par Newcastle United (4-1) lors de la journée suivante. S’ils se sont relancés lors de la troisième journée en battant l’AC Milan (3-0), Mbappé et ses coéquipiers ont été battus (2-1) à San Siro au match retour.

Le PSG raté l’anticipation de sa qualification en huitièmes de finale quand il a été accroché par Newcastle au Parc des Princes (1-1) en cinquième journée. Un pénalty polémique a été accordé aux Franciliens pour obtenir ce résultat à domicile. Lors de l’ultime journée, le PSG a pu se qualifier grâce à son match nul (1-1) face aux Allemands, profitant de la victoire de l’AC Milan contre Newcastle.

Qualifié dans la douleur après avoir fini la phase de groupes en étant deuxième du groupe F, le club francilien a été tiré au sort avec la Real Sociedad, qui a fini leader du groupe D de la phase de poules.

La Real Sociedad est meilleure que le PSG, selon Asier

Ancien milieu de terrain de la Real Sociedad, Asier Illarramendi estime que le club basque est « une meilleure équipe » que celui francilien. Actuellement en vacances, le joueur du FC Dallas en MLS a accordé une interview à Marca dans laquelle il a laissé lire ses intentions de la double confrontation entre le PSG et son ancien club.

« Ce sont mes amis et je les suis. De l'extérieur, on voit les choses différemment et on les apprécie aussi différemment. Avec le niveau qu'ils ont atteint en Europe, ils ont montré qu'ils étaient capables de tout. Le PSG a de grands joueurs, mais je pense que la Real est une meilleure équipe », a-t-il déclaré.

Pour rappel, le match aller a lieu le 14 février à 21 heures au Parc des Princes. Quant au retour, il se disputera le 05 mars à Anoeta, en Espagne.