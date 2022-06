PSG - Real Madrid : Florentino Pérez chambre Kylian Mbappé

Les Merengue étaient désireux de recruter le champion du monde 2018 cet été, mais il a signé un nouveau contrat au Paris Saint-Germain.

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a lancé une nouvelle pique à l'encontre de Kylian Mbappé après avoir vu l'international français finalement refuser de rejoindre Santiago Bernabeu gratuitement cet été. Le président des Merengue a affirmé que le "pauvre homme" regrettera "déjà" d'avoir pris cette décision de rester au PSG.

"Il doit déjà regretter son choix"

Un transfert en Espagne semblait faire partie du destin de l'attaquant de 23 ans, qui arrivait en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Cependant, Mbappé s'est engagé à renouveler son contrat avec le champion de France en titre, et Pérez ne comprend toujours pas pourquoi l'une des plus brillantes étoiles du football mondial voudrait rester au Parc des Princes alors qu'il aurait pu aller à Madrid.

Florentino Pérez est sorti du silence et a interagi avec les supporters du Real Madrid, signant des autographes et posant pour des photos. Il a été filmé en train de répondre à un fan qui lui disait "ne signe pas Mbappé maintenant" suggérant qu'il ne devrait plus offrir au Français la possibilité de jouer au Real Madrid plus tard dans sa carrière, tandis que le président lui a répondu : "Pauvre homme, il va déjà le regretter".

“Florentino no nos traigas a Mbappé ya eh.”



Florentino: “Pobre hombre estará ya arrepentido.” pic.twitter.com/MaEqDUQffb — 7 (@EdenMadriz) June 18, 2022

Alors que les Madrilènes sont déçus de leur longue quête de Mbappé, après l'avoir raté lorsqu'il a rejoint le PSG en provenance de Monaco en 2017, Pérez ne s'est pas caché. Il a déclaré à El Chiringuito : "Mbappé a transmis au monde entier son désir, son rêve, de jouer pour le Real Madrid - il l'a déclaré publiquement. Nous voulions le faire en août mais ce n'était pas possible, ils ne voulaient pas le laisser partir".

"Mbappé a changé ses rêves à cause de la pression"

"Cela a pris beaucoup de temps. Nous avons dû attendre un an, cette année est passée et puis la situation a changé. Je pense que c'était dû à la pression politique et je pense que c'était aussi économique. Le PSG lui a pratiquement proposé d'être non seulement le leader de l'équipe, mais aussi de la direction. C'est à ce moment-là que nous avons vu que ce n'était pas le même Mbappé que nous voulions signer. Il a changé ses rêves à cause de la pression", avait ajouté Pérez.

"Si un gamin est appelé par le président d'un pays (Emmanuel Macron), bien sûr que ça va l'affecter. Ce qui n'a aucun sens, c'est qu'il l'ait fait - ça l'a beaucoup influencé - mais il aurait pu réussir au Real Madrid, tout comme Zidane, et être encore une source de fierté pour son pays. Les Madridistas seront déçus, mais le Mbappé qui voulait venir au Real Madrid n'était pas ce Mbappé-là", a conclu le président du Real Madrid.