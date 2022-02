PSG-Real Madrid (1-0) : et soudain, le Parc s'est enflammé !

Paris Saint-Germain vs Real Madrid, c'était le choc le plus attendu des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Dans un Parc des Princes chauffé à blanc, Français et Espagnols avaient l'intention de prendre l'ascendant dès le match aller. Au bout du suspense, ce sont finalement les Parisiens qui y sont parvenus à la suite d'un match particulièrement abouti.

Paris étouffe le Real dès l'entame

En première période, ce sont bien les Parisiens qui ont affiché le visage le plus séduisant. Solides, cohérents et parfois inspirés, les hommes de Mauricio Pochettino n'ont rien laissé à ceux de Carlo Ancelotti, étouffés tactiquement dès les premières minutes. Dépassant parfois les 60% de possession de balle, les locaux ont pris l'ascendant technique sur le trio Kroos-Casemiro-Modric, mais ont peiné à concrétiser cette domination par de réelles occasions.

Les deux seules opportunités du PSG ont été incarnées par Kylian Mbappé. D'abord, quand le natif de Bondy a merveilleusement déposé son vis-à-vis avant de servir parfaitement Angel Di Maria, lequel n'a pas su trouver le cadre à bout portant (5e). Ensuite, quand l'attaquant tricolore s'est heurté à Thibaut Courtois après avoir été trouvé en profondeur (18e). En fin de période, Madrid a quelque peu sorti la tête de l'eau, retrouvant un semblant de maîtrise. Néanmoins, celle-ci n'a jamais entraîné de danger : 0 tir cadré à la pause pour le Real.

Paris pousse, rate... puis exulte !

En seconde période, alors qu'on s'attendait à ce que Paris regrette sa domination infructueuse, les Franciliens ont continué à imprimer un rythme conséquent. Fort de sa supériorité, le club français a mis la pression sur deux occasions nettes de Kylian Mbappé (52e, 56e). Malheureux, le PSG a pensé avoir fait le plus dur en obtenant un pénalty... Habitué à briller contre le Real Madrid, Lionel Messi a échoué face à Thibaut Courtois (62e).

Sauvé par son gardien de but, le club espagnol est passé tout proche d'obtenir le match nul, luttant non sans mal pour contenir un PSG en fusion. Longtemps, la stratégie a porté ses fruits. Mais c'était sans compter sur le talent de Kylian Mbappé. Qui d'autre que lui pour marquer ce match de son empreinte, disait-on. Et puisque le destin fait bien les choses, c'est bien lui qui a ouvert le score au bout du temps additionnel (90e+4). Trouvé par Neymar, le Français a fait chavirer le Parc en expédiant le cuir sous l'héroïque Thibaut Courtois. Mérité !