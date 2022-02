PSG - Real : La décision est prise pour Neymar

Absent des terrains depuis la fin du mois de novembre dernier, Neymar est sur le point d’effectuer son retour à la compétition. La question est de savoir maintenant si la rencontre face au Real Madrid, prévue mardi en Ligue des Champion, n’arrive pas trop vite pour le Brésilien.

La tendance pour Ney est à une présence face aux Merengue puisqu’il s’est entrainé normalement la veille du match. Il s’est produit sans gêne, ce qui invite à l’optimisme en vue de mardi. De même que la bonne humeur qu’il a affichée.

L’autre indice concernant la possible présence de l’ancien barcelonais face aux Merengue c’est qu’il n’a pas été mentionné dans le point médical publié par Paris en début d’après-midi.

« Tout est possible », selon Pochettino

Pochettino a été questionné ce lundi à propos de son joueur. Il n’a pas souhaité révéler s’il comptait l’aligner ou pas. Mais, il a prévenu que sa « décision était prise » le concernant.

Quand on lui a fait remarquer que rares sont les joueurs qui ont repris le chemin du terrain avec un match de C1 suite à une absence de plusieurs mois, l’Argentin s’est contenté de dire que « tout était possible dans le football ».

Marquinhos a aussi été interrogé à propos de son compatriote et il a assuré qu’il était prêt pour ce choc. "Ça oui absolument, il est prêt. Il a fait les entraînements. On va voir les choix du coach de le faire jouer ou de le laisser sur le banc. Je ne sais pas quel sera le choix. Mais il est prêt, il a envie. C'est un grand match contre une grande équipe. C'est le moment où il faut faire les efforts et il est prêt à les faire".