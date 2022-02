PSG - Real : Ginola demande du chauvinisme et du patriotisme

Le PSG croise le fer avec Paris mardi soir en 8es de finale de la Ligue des Champions. Un grand choc et durant lequel l’équipe de Pochettino aura besoin de tout le soutien nécessaire pour pouvoir signer un résultat positif.

Vendredi dernier, le coach argentin a d’ailleurs fait un appel auprès des supporters de l’équipe. Il espère les voir à fond derrière leur formation et en oubliant les griefs qu’ils ont à l’encontre des joueurs ou des dirigeants. Un message qui a été certainement entendu.

Le PSG sera soutenu par ses fans, mais le sera-t-il par la France toute entière ? La question peut se poser car par le passé ça n’a pas toujours été le cas. Dans les Bouches du Rhône notamment, on risque d’être un peu plus du côté du Real.

« Paris peut battre n’importe qui »

David Ginola, l’ancienne gloire du club, s’est exprimé sur le sujet ce lundi. Pour lui, il est impératif que tous les Français soient derrière Paris. « Aujourd’hui je pense que tous, en France, même si notre cœur est plutôt en Bretagne, dans le sud, en Corse ou dans le nord, il faut comprendre que c’est un club français qui joue contre le Real Madrid, un club espagnol, en Ligue des champions. Et je pense qu’il faudrait avoir un peu plus de patriotisme et de chauvinisme », a-t-il déclaré lors de l’émission Rothen s’enflamme de RMC Sport.

Ginola, qui fut parmi les héros de la victoire parisienne contre le Real en 1993, croit fortement en un succès de Messi et consorts face aux hommes de Carlo Ancelotti. « Le PSG avec cette équipe et les joueurs qu'ils ont, ils peuvent battre n'importe qui. Il suffit juste de jouer ensemble et qu'ils soient soudés », a indiqué le Magnifico.