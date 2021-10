PSG : Ramos, Messi, Neymar... Pochettino égratigne les stars du vestiaire

Dans un entretien accordé à Movistar+, l'entraîneur du PSG a pointé du doigt le niveau des cadres de son vestiaire, loin de leurs standards habituels.

Confronté aux premières critiques de la saison depuis la défaite à Rennes (2-0), Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a accordé un entretien à Movistar+. Dans celui-ci, le technicien argentin évoque notamment les formes actuelles de Sergio Ramos, Lionel Messi et Neymar, jugés en-dessous de leurs standards d'antan.

"Peut-être que la réalité de Sergio Ramos est différente de celle de 2014, ou celle de Messi et Neymar. Ces footballeurs sont de grands champions mais ils doivent s'habituer à la réalité. Nous avons tous en tête qu'ils ont été les meilleurs, mais ils doivent être à leur niveau", a estimé le coach du PSG, qui aura besoin d'eux pour briller.

"Les privilèges sont accordés par la nature de l'autre"

Selon lui, la réussite collective des Franciliens passera par un retour au premier plan de ces trois-là. "S'ils récupèrent cette étiquette, bien sûr, nous pouvons accomplir n'importe quoi. Mais le combat commence pour trouver la meilleure version de chacun. L'orchestre doit être juste", a-t-il analysé, alors que Paris pointe en tête de la Ligue 1.

Si la partition n'est pas encore parfaite, Mauricio Pochettino se félicite toutefois de pouvoir s'appuyer sur de tels joueurs et a dévoilé une partie de sa méthode, reposant sur la spontanéité. "Ce qu'ils apprécient le plus, c'est la spontanéité. Ils ne cherchent pas un référent, ils recherchent le naturel. Que vous puissiez établir une relation de confiance dans laquelle vous vous sentez libre de lui dire ce que vous en pensez et vice versa. L'entraîneur doit rechercher cette complicité avec le joueur et ne pas le tromper."

"Ensuite, dans le vestiaire, les privilèges sont accordés par la nature de l'autre. Ce sont de grands noms, mais la performance collective est celle qui vous donnera la possibilité de gagner", a confié l'ancien de Tottenham, qui découvre à Paris la difficulté de gérer un vestiaire composé de nombreuses stars, réputé pour sa complexité.