PSG : les confidences de Georginio Wijnaldum sur son intégration

Arrivé à Paris avec l'idée d'être titulaire, Georginio Wijnaldum peine à s'imposer dans la capitale, mais se dit heureux de découvrir un tel groupe.

"Bien sûr que je suis inquiet. Et j'en ai déjà parlé avec lui au moment où il nous a rejoints", a récemment déclaré Louis Van Gaal, le sélectionneur des Pays-Bas, au sujet de la situation de Georginio Wijnaldum au Paris Saint-Germain. Titulaire en début de saison, le milieu de terrain doit désormais se contenter d'un statut de remplaçant.



Arrivé dans la capitale française cet été après des années de bons et loyaux services à Liverpool, le milieu de terrain n'a pas franchement convaincu son entraîneur Mauricio Pochettino, qui lui préfère d'autres profils ces dernières semaines. Si ses débuts sont poussifs, l'ancien de Newcastle a affirmé se sentir bien à Paris.

"Toute l’équipe m’a impressionné"

"Depuis mon arrivée ici, les joueurs m’ont beaucoup aidé. Ils sont très amicaux et ils sont aussi de très bons joueurs. C’est comme ce que j’ai vécu à Liverpool, on était une famille et ici c’est la même chose", a ainsi confié le Batave dans un entretien accordé à PSG TV, impressionné par la qualité de l'effectif francilien.

"La seule différence c’est que je joue dans une équipe différente avec des qualités différentes. Toute l’équipe m’a impressionné. Ce sont leurs personnalités qui m’ont impressionné", a ensuite ajouté Georginio Wijnaldum. Un discours qu'il avait déjà tenu mi-septembre, notamment bluffé par Lionel Messi.

"C’est juste un des meilleurs joueurs de tous les temps. Je suis fier de pouvoir partager avec lui les vestiaires, évoluer à l’entrainement et jouer les matches à ses côtés. Jouer contre lui c’est toujours dur, maintenant je vais apprécier d’être son camp", s'était-il félicité dans un entretien accordé à Foot.Fr. Depuis, Lionel Messi n'a pas encore marqué en Ligue 1, et s'est contenté de briller en Ligue des Champions face à Manchester City (2-0), étant auteur du second but parisien face aux hommes de Pep Guardiola.