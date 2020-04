PSG - Rai : "À chaque fois que je viens à Paris je ressens la même reconnaissance"

Après des débuts difficile, l'ancien capitaine de la Seleçao a marqué de son empreinte le PSG, où il est resté pendant cinq saisons.

Plus de 20 ans après son départ du PSG, Rai reste particulièrement apprécié des supporters parisiens. Une relation avec le club de la capitale française sur laquelle s'est confié le champion du monde brésilien, dans un entretien à L'Equipe.

"À chaque fois que je viens ici, je ressens la même reconnaissance, un même respect, a-t-il affirmé avant de tenter une comparaison entre l'équipe qu'il a connue et celle de Thomas Tuchel. À l'époque on avait des moyens plus limités, même si nous avions une super équipe.

"Maintenant, c'est un autre propriétaire, une autre réalité, et c'est difficile de comparer. On n'imaginait pas une équipe qui posséderait quinze ou seize internationaux. Il faut au moins ça pour prétendre accéder au très haut niveau, aujourd'hui."

Plus d'équipes

"Mes débuts difficiles ? Ça a rendu l'histoire encore plus forte"

Arrivé à Paris à l'été 1993 en provenance de Sao Paulo, celui qui est alors capitaine du a eu besoin de temps pour s'adapter et répondre aux fortes attentes placées en lui. "Ça a rendu l'histoire encore plus forte", philosophe-t-il aujourd'hui.

L'article continue ci-dessous

"Quand je suis arrivé, j'ai fait deux super matches. Mais je sortais de deux ou trois ans sans vacances, d'une série de matches internationaux qui avait duré deux mois. J'étais fatigué dans mon corps, dans ma tête."

Malgré tout, Rai a grandement participé à la belle période du club, avec notamment un titre de champion de et plusieurs parcours européens. "Les moments les plus marquants ? Le quart de finale de contre Barcelone (1-1 à l'aller, 2-1 au retour), en 1995 : je marque, on va en demi-finales.

"Bucarest, contre qui on a renversé une situation compliquée (défaite 3-0 sur tapis vert à l'aller). La fête ici à Paris, après la Coupe des Coupes (1996, victoire 1-0 contre le Rapid de Vienne). Et [le]dernier match au Parc (lors duquel il fait, en pleurs, ses adieux au public parisien). Il restait deux finales de Coupes à disputer au Stade de France, mais le Parc, ça reste magique."