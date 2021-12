PSG : Qui est Sekou Yansané, le jeune attaquant parisien dans le groupe face à Lorient ?

Pour la deuxième fois de la saison en L1, Sekou Yansané sera dans le groupe du PSG. Après la réception de Clermont début septembre, le jeune attaquant fait partie de la délégation parisienne qui quitte la capitale ce mercredi matin, direction Lorient.



Âgé de 18 ans, le garçon profite de l'absence de Neymar (cheville), de Draxler (cuisse) et Mbappé (suspendu) pour venir intégrer un secteur offensif qui manque clairement de solution.



Originaire de Grenoble, Sekou Yansané a fait ses premières classes au GF 38 avant de partir en préformation à l'Olympique Lyonnais puis de rejoindre ensuite le centre de formation de Dijon.



En janvier dernier, Paris à dépensé près de 600 000 euros pour transférer le cet attaquant longiligne (1,87m), bon dos au but et qui participe au jeu, en provenance de Bourgogne. A un an de la fin de son contrat, Paris souhaiterait le prolonger.

Une première contre les Merlus ?



Après un début de saison prolifique, l'avant-centre d'origine guinéo-marocaine (il a d'ailleurs été approché par la Guinée pour jouer avec les A et le Maroc pour évoluer avec les U20) s'est blessé lors d'une rencontre avec les U19 face à Montfermeil et n'a repris à avec l'équipe de Zoumana Camara que contre Manchester City, fin novembre.



La semaine passé, il était aux côté de Simons, Bitshiabu, Gharbi et Michut à l'entraînement (sauf samedi où il s'est entraîné à part) mais n'avait pas fait partie du déplacement à Valenciennes pour le match de Coupe de France face à Feignies-Aulnoye. Ce mercredi, il sera bien en Bretagne et a de bonnes chances de faire sa premières en pro.