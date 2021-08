Pochettino, Gourvennec… Les réactions après LOSC - PSG (1-0)

Le PSG est tombé dès le premier match officiel de la saison. Un revers que les Franciliens ont cherché à dédramatiser.

Après avoir perdu le titre de champion de France en mai dernier, le PSG a cette fois-ci laissé échapper le Trophée des Champions au profit du LOSC. A Tel-Aviv, l’équipe de la capitale française s’est inclinée 0-1 face aux Dogues. Un revers qui aurait pu plomber son moral après une préparation estivale plutôt encourageante, mais ça n’a pas été le cas. Les joueurs, de même que l’entraineur, ont cherché à positiver après cette défaite. Tout en rappelant qu’ils n’étaient pas au complet pour ce match, ils ont assuré qu’ils seront prêts pour la reprise de la Ligue 1.

Côté nordiste, c’est bien sûr la satisfaction qui prédominait au coup de sifflet final. Jocelyn Gourvennec, le coach, a notamment exprimé son grand bonheur de soulever le premier trophée de sa carrière.

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Prime Video) : « C'était une finale et c'est une déception. Globalement ce match on a été bon, mais finalement malgré la domination en deuxième on n'a pas gagné. Félicitation à Lille. Ce n'est que le début de saison et on a des choses encore plus importantes à chercher. »

L'article continue ci-dessous

Julian Draxler (milieu offensif du PSG sur Prime Video) : « Il nous a manqué un but. On a eu des occasions mais on n'a pas réussi à marquer... C'est dur d'accepter de perdre une finale mais on n'a pas mal joué alors qu'il nous manquait des joueurs. Ce n'était pas parfait mais, en seconde période, on était la meilleure équipe. Félicitations à Lille. On est tristes et déçus pour nos supporters mais on a tout donné jusqu'à la dernière minute. On sera prêts pour la L1 ».

Jocelyn Gourvennec (entraîneur du LOSC sur Prime Vidéo) : « Quand on joue un trophée, ce qui compte, c'est le titre. On a souffert en seconde période parce qu'il y avait une qualité technique élevée en face de nous. On a beaucoup subi mais les joueurs ont l'habitude. Il y a eu aussi des moments comme ça la saison dernière, et on a su rester solides (…) Ce n'est pas facile de prendre la suite de Christophe Galtier. Je le pense et je le dis très simplement : je partage ce titre avec lui parce qu'il a fait un travail remarquable avec son staff. C'est un peu son titre. C'est bien de commencer sur une note positive. Il y a une force collective dans cette équipe, et du talent aussi. On a retrouvé ça ce soir. »

Xeka (milieu du LOSC sur Prime Video) : « C'est mérité. On a fait comme d'habitude, on a travaillé en équipe. Le LOSC a une identité très particulière, on l'a encore montré ce soir (dimanche). Être élu meilleur joueur, c'est du bonus. Le plus important, c'est que l'équipe ait gagné ce match quelques mois après avoir emporté la L1. C'est le travail qui paie. Je sais qu'il y a beaucoup de doutes autour de l'équipe mais à l'intérieur, on connaît notre valeur. »