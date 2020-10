PSG - Pour vous, Thomas Tuchel s'est trompé dans ses choix face à Manchester

L'entraîneur du PSG n'échappe pas aux critiques après la défaite de mardi contre United (1-2). Selon vous, l'Allemand s'est trompé dans ses choix.

Le PSG est passé complètement à côté de son match, mardi soir, contre (défaite 2-1).



Trop souvent en difficulté, les Parisiens n'ont pas mis l'intensité et l'énergie nécessaires pour bousculer les Red Devils. Seul le gardien Keylor Navas a réellement été à la hauteur de l'événement malgré les deux buts encaissés. Une piètre sortie qui a de quoi surprendre sachant que le PSG restait sur cinq victoires consécutives.

À l'issue de ce match, Thomas Tuchel n'échappe pas aux critiques. L'entraîneur allemand avait opté pour un 4-3-3 au coup d'envoi avec Danilo Pereira, Gueye et Herrera au milieu. Il a ensuite revu ses plans à la pause, en passant en 4-2-3-1 avec l'entrée de Moise Kean en pointe. Une décision qu'il n'aurait pas prise sans la blessure de Gueye, si l'on se fie à ce qu'il a déclaré en conférence de presse. Des choix contraints, qui n'ont pas aidé le technicien allemand pour faire face aux Red Devils.

Selon vous, Thomas Tuchel s'est trompé

Néanmoins, force est de constater que ces circonstances atténuantes ne sont pas de nature à innocenter l'entraîneur du PSG à vos yeux. Dans un sondage publié mercredi sur Twitter,e avait sollicité votre avis sur une question bien précise : selon vous, Thomas Tuchel s'est-il trompé dans ses choix ?Le résultat de ce sondage est sans appel : l'entraîneur du PSG s'est trompé. En effet, notre sondage a récolté quelques 338 votes et plus de 80% des votants ont estimé que Thomas Tuchel avait fait fausse route face à Manchester United, tandis que 19,5% pensent le contraire. La tendance est claire, et peu favorable au technicien.