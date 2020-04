PSG - Pour Moreno, Neymar est plus précieux que Mbappé

L'entraîneur de l'AS Monaco estime que Neymar, en plus d'être décisif, a l'avantage d'organiser le jeu de son équipe comme le fait Lionel Messi.

Ce n'est un secret pour personne, Neymar et Kylian Mbappé sont des joueurs exceptionnels, que n'importe quel club dans le monde rêverait de pouvoir compter dans son effectif. Le , lui, a la chance d'avoir les deux pour animer son attaque et mener à bien son développement. Néanmoins, préserver ce duo sur la durée ne sera pas une mince affaire, tant ces deux éléments sont convoités lors de chaque mercato. Et s'il fallait se résoudre à n'en garder qu'un ?

"S'il y a un joueur qui s'approche de Messi, pour moi c'est Neymar"

Pour l'heure, la question ne se pose pas au sein du Champion de , qui entend bien préserver Neymar et Kylian Mbappé. Mais pour Roberto Moreno, actuel entraîneur de l'AS , Neymar est un joueur plus précieux que le Français, de par sa faculté à faire mieux jouer le reste de l'équipe, en plus d'être décisif.

"Mbappé est un joueur qui peut marquer des buts dans n'importe quelle situation, mais Neymar vous donne quelque chose de plus. Neymar, sans compter Messi car je ne l'ai pas mis sur cette liste, est peut-être le deuxième meilleur joueur du monde. Mbappé est un joueur qui vous fait marquer des buts dans n'importe quelle situation, mais Neymar fait jouer les autres et pour moi, il vous donne quelque chose de plus. Il est comme Messi : il marque, mais il fait jouer le reste de l'équipe... Et s'il y a un joueur qui s'approche de Messi, pour moi c'est Neymar", a ainsi expliqué l'Espagnol sur les ondes de SER Catalunya. Kylian Mbappé a beaucoup de temps pour le faire mentir...