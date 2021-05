PSG - Pochettino : "Dans le football, il faut toujours y croire"

L'entraîneur du PSG est concentré sur une seule chose : l'emporter à Brest, en espérant un faux pas de Lille pour être sacré champion de France.

Le PSG sera-t-il sacré champion de France sur le gong dimanche soir, en clôture de la saison 2020-2021 de Ligue 1 ? Il n'appartient pas aux Parisiens d'en décider, eux qui comptent un point de retard sur Lille avant cette ultime journée.

Les hommes de Mauricio Pochettino, en déplacement à Brest, seront donc dans l'obligation d'aller chercher un résultat en Bretagne. Mais ils devront également compter sur un faux-pas des Dogues s'ils veulent conserver leur couronne nationale au terme d'une saison chaotique.

"Dans le football, il faut toujours y croire. C'est un de nos principes. On sait qu'on doit gagner. Il faut être prêt au cas au Lille fait une contre-performance à Angers. Je n'ai aucun message à faire passer à personne. On espère gagner le titre", a tonné le technicien argentin ce samedi en conférence de presse, à la veille du dernier match de la saison.

Aucune décision n'a d'ailleurs encore été prise sur le fait de suivre en direct le déroulé d'Angers-Lille pendant la rencontre : "On n'a pas pensé encore au fait de communiquer ou pas. Le plus important est d'être concentré sur notre jeu. Notre travail est de gagner et d'attendre."

Interrogé sur ce qu'il retiendra de cette saison contrastée malgré déjà deux titres (Trophée des champions et Coupe de France) et une élimination en demi-finale de Ligue des champions, Pochettino n'a pas voulu se montrer trop négatif.

"C'est difficile de faire un bilan. On vit une année difficile, on a joué presque tous les trois jours depuis janvier en raison de la pandémie. On espère gagner un autre titre. Je suis très content de l'engagement des joueurs", a-t-il répété, refusant de parler d'échec en cas de titre perdu dimanche soir.

"Pour une équipe comme le PSG qui est engagée dans toutes les compétitions, ne pas gagner est toujours une grande déception. Mais ce serait plus une déception ou de la frustration qu'un échec. Le mot échec est très fort."

Et l'ancien boss de Tottenham de conclure : "Nous serions un beau champion, parce que nous serions l'équipe qui a gagné le plus de matchs dans ce championnat. Nous avons beaucoup souffert.

"Nous serions un beau champion, de la même manière que d'autres équipes le mériteraient aussi. Je crois que le champion est toujours un beau champion."