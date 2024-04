PSG ou Real, Yoro a choisi

Le Real Madrid serait "déterminé" à s'emparer du jeune défenseur central Leny Yoro cet été, et il semble qu'il ait l'avantage sur ses concurrents.

Le Paris Saint-Germain et Chelsea s'intéressent également à sa signature. Le jeune homme de 18 ans est en fin de contrat en 2025 avec Lille, et il semble qu'il quittera le club cet été, les Dogues cherchant à obtenir au moins une certaine forme de revenu d'un transfert.

Selon Marca, Carlo Ancelotti et le reste du Real Madrid sont convaincus qu'il pourrait être un titulaire indiscutable pour les 15 prochaines années, et il n'y a aucun doute sur sa capacité à s'imposer au club.

Yoro rêve du Real

Plus important encore, Yoro serait convaincu que son "destin se trouve à Santiago Bernabéu". Les Blancos ont l'habitude d'attirer les meilleurs jeunes talents avant les autres grandes équipes européennes, comme ils l'ont démontré avec Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Rodrygo Goes et Endrick Felipe.

La question évidente, et décrite comme une question en suspens, est de savoir comment Yoro s'intègre au Real Madrid cet été s'il devait arriver. Le Real Madrid compte déjà quatre défenseurs centraux, Eder Militao, Antonio Rudiger, Nacho Fernandez et David Alaba, et l'un d'entre eux devrait accepter un rôle considérablement réduit. Le capitaine Nacho, en fin de contrat cet été, semble le candidat le plus probable, mais il serait en passe d'être renouvelé.