PSG ou Barça pour Messinho ?

Le FC Barcelone suit la progression d'Estevao Willian depuis plus d'un an.

Estevao est très apprécié par les dirigeants du club, et notamment par le directeur sportif Deco, qui connaît parfaitement le football brésilien.

Estevao, surnommé "Messinho" en raison de son style de jeu similaire à celui de l'icône barcelonaise Lionel Messi, a ouvertement parlé par le passé de son désir de rejoindre les géants catalans, ce qui leur donne un avantage significatif dans la course à sa signature - une course qui inclut des joueurs comme Manchester City, Manchester United et le Paris Saint-Germain.

Un joueur de 16 ans très convoité

Le FC Barcelone n'est peut-être pas en mesure de s'offrir Estevao en raison de ses difficultés financières actuelles, mais MD a indiqué qu'il progressait vers un accord possible pour l'ailier de 16 ans. Les Catalans se sont entretenus régulièrement avec l'entourage du joueur, même si les négociations avec Palmeiras seront une autre paire de manches.

Estevao est considéré comme l'un des jeunes talents les plus brillants du football et ce serait une excellente affaire pour le FC Barcelone s'il parvenait à le recruter. Cependant, le problème est qu'il est principalement ailier droit et que le FC Barcelone dispose déjà d'un certain Lamine Yamal à ce poste.