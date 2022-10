PSG : optimisation, prolongation, scouting, extra-sportif… quel quotidien pour Luis Campos en dehors du mercato

Mis en lumière par le mercato, le conseiller sportif parisien effectue un travail peu visible par le grand public. Goal vous explique ses missions.

Comme toujours, lorsqu’il est à Paris, Luis Campos arrive vers 8 heures au camp des Loges, prend le petit-déjeuner avec les joueurs et le staff avant d’assister à la séance d’entraînement du PSG. Ce jeudi, le conseiller sportif du club est de retour dans la capitale et se trouve sur le bord de la pelouse du centre Ooredoo. Dans sa veste sombre, ses baskets et sa chemise blanche, il observe, les bras croisés, le début d’échauffement des Parisiens avant d’échanger assez longuement avec Christophe Galtier.

Nommé à la tête du secteur sportif en juin (il est sous contrat jusqu'en 2025), le Portugais s’est d’abord attelé à redéfinir les contours de l’effectif durant le mercato, en indiquant la porte de sortie aux indésirables et en sélectionnant les profils désirés. Mais depuis un mois et la clôture de cette période toute aussi exposée que conflictuelle, son rôle s’est de facto réorientée vers des tâches liées à l’organisation et à la gestion du secteur sportif jour après jour. Pour mieux comprendre son environnement et les attentes autour du PSG, Campos a aussi pris le temps de rencontrer et de discuter avec des anciens joueurs et entraîneurs de Paris. Et même quelques supporters qu’il connaît.

Au quotidien, il y a d’abord ce dialogue permanent qu’il instaure, sans pour autant le formaliser par des réunions, avec tous les joueurs. Que ce soit lors du petit-déjeuner, après les entraînements ou avant les matchs où on le voit régulièrement venir reconnaître la pelouse et échanger avec différents interlocuteurs. « Il discute de tout et de rien, mais surtout de ce qui est préoccupant pour le joueur. Mais pas uniquement. Son principe est d’avoir le maximum de communication avec la même disponibilité pour tout le monde », explique-t-on au club.

« Il fait en sorte que tout fonctionne bien dans tous les services »

À Lille, c’est grâce à ce suivi des joueurs qu’il avait pu faire remonter à Christophe Galtier la frustration du défenseur brésilien Gabriel, qui estimait être à fond aux entraînements, mais ne comprenait pas les choix de son technicien, et la nécessité de le faire jouer pour ne pas le perdre. La suite ? Il est devenu titulaire indiscutable. A Paris, le Portugais reproduit cela aussi pour gérer les états d’âme de certains, que ce soit lorsque les titulaires se crêpent le chignon ou lorsqu’un remplaçant est mécontent de sa situation.

« ll a une relation autre que le football avec l’environnement des joueurs, mais aussi le joueur. Il est à la fois omniprésent même s’il n’est pas tout le temps là physiquement. On échange tous les jours ensemble sur la problématique d’un match, la problématique d’un enchaînement de match », décrivait Christophe Galtier jeudi en conférence de presse avant la rencontre face à l’OGC Nice.

Ce dialogue, Campos l’entretient avec toutes les fonctions liées directement au sportif même durant le mercato, il a multiplié les échanges avec des membres de l’intendance, du service médical mais aussi de la sécurité afin de faire connaissance et comprendre leur fonctionnement. Quelques mois après son arrivée au PSG, l’ancien dirigeant monégasque n’a pourtant pas révolutionné l’organisation de ses services. Si quelques changements, relevant du détail, ont été apportés, l’ensemble de la direction sportive et du staff a été impressionné par la qualité du travail fourni par les employés basés à Saint-Germain-en-Laye : des cellules médicales et performances, en passant par l’intendance et la cellule d’appui aux joueurs (qui facilite l’adaptation des nouveaux arrivants).

« Quand on est dans la compétition, évidemment il fait en sorte que tout fonctionne bien dans tous les services. Il y a une exigence dans tous les services au quotidien, que ça soit chez les joueurs, au médical, chez les entraîneurs ou dans le staff », ajoutait le technicien parisien. En privé, le conseiller sportif le répète, c’est sur l’optimisation des détails que se crée la performance.

À ce titre, un nutritionniste est arrivé au cœur du mois d’août (si ce poste existait dans un passé récent, personne n’était en fonction lorsque Campos est arrivé) et les méthodes liées à l’analyse vidéo ont aussi été largement revues puisque le staff technique est arrivé avec sa manière de faire.

Services extra-sportifs et refonte du scouting

Mais l’attention du dirigeant parisien se tourne aussi vers d’autres secteurs et notamment sur le fonctionnement et l’impact des services extra-sportifs, comme le merchandising, le sponsoring et le marketing, sur le sportif. Accompagné par Olivier Gagne, le directeur adjoint du football dont l’une des principales missions est d’être en lien avec les services du club situés à Boulogne-Billancourt, il a par exemple redessiner le planning du PSG lors de sa tournée au Japon, où initialement les opérations commerciales ne laissaient que peu de places à la préparation physique en vue de la saison et du Trophée des champions qui suivait.

Dans son entretien à RMC, Campos parlait d’ailleurs « d’une énorme correction pour aller au Japon » et en coulisses sa volonté est de remettre le sportif au centre du projet tout en préservant les joueurs et en optimisant leur charge de travail dans un calendrier dense. D’ailleurs, les prochaines opérations marketing n’auront lieu que lorsque la phase de poule de Ligue des champions sera terminée, tout comme d’éventuelles interviews accordées aux journalistes.

En privé, Luis Campos parle aussi de « deuxième phase », après le mercato et la gestion du quotidien, il envisage déjà de prolonger des éléments importants de l’effectif dont les contrats se terminent d’ici la fin de l’année ou en 2024 (Messi, Ramos, Marquinhos, Verratti et Kimpembe). Le Portugais qui a aussi visité les installations du futur centre d’entraînement à Poissy travaille déjà sur l'aménagement afin que cette étape importante n’influe pas sur les performances de l’équipe.

Autre chantier laissé en berne par la précédente direction : la refonte d’une cellule de recrutement. En avril dernier, sous l’impulsion de Leonardo et Angelo Castellazzi, le PSG avait embauché Benjamin Nicaise qui a construit sa réputation de scout du côté du Standard de Liège.

Mais depuis le départ du DS brésilien, ce dernier n’a pas eu de missions pour se rendre sur des matchs et il ne rentre visiblement pas dans les petits papiers du conseiller sportif, qui a repris ses déplacements sur d’autres rencontres depuis la fin du mercato. Mardi soir, il était en tribunes pour Espagne-Portugal mais s’est aussi rendu sur les terrains pour observer quelques sélections espoirs durant la trêve. Pour venir l’épauler, il entend s’appuyer sur des recruteurs qui ont toute sa confiance. Et qu’il espère voir arriver dans les semaines à venir.