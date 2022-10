PSG-OM : Quel bilan pour Kylian Mbappé lors des Classiques ?

Kylian Mbappé a disputé huit Classiques français sous les couleurs du PSG, avec un bilan très largement positif face à l'OM.

Ce dimanche, c'est l'un des chocs les plus attendus que la saison qu'offrira la Ligue 1 entre le PSG et l'OM. D'autant que cette fois, les deux clubs occupent le haut du tableau, Paris étant leader et Marseille troisième, trois petits points derrière seulement.

Mbappé n'a jamais perdu contre Marseille

Alors qu'il dispute actuellement sa sixième saison sous les couleurs du PSG, Kylian Mbappé a déjà brillé à de nombreuses reprises face au grand rival du club de la capitale.

Absent pour cause de covid en septembre 2020 pour la victoire phocéenne au Parc des Princes, l'attaquant est invaincu face à l'OM (un constat qui est également valable avec Monaco puisqu'il n'a jamais perdu contre Marseille dans sa carrière). Au total, Mbappé compte six victoire et deux nuls (les deux au Vélodrome, dont le 0-0 de la saison dernière) face aux Olympiens.

En huit confrontations, le gamin de Bondy a débuté à sept reprises dans les Classiques, entrant en jeu au Vélodrome en octobre 2018 après avoir été sanctionné par Thomas Tuchel - au même titre qu'Adrien Rabiot - pour être arrivé en retard à la causerie.

Sept buts en huit matchs face à l'OM

Une rencontre qu'il s'était empressé de faire basculer peu après son entrée en jeu en ouvrant le score au terme d'une accélération supersonique pour lancer les siens vers la victoire, avant que Julian Draxler ne vienne clôturer la marque dans le temps additionnel.

Sur ses huit matchs face à Marseille, Kylian Mbappé compte un total de sept buts, parmi lesquels sont doublé lors de la large victoire 4-0 en octobre 2019 au Parc des Princes.

La saison précédente, il avait également marqué les esprits par sa célébration en faisant la moue, les deux bras grands ouverts, après avoir ouvert le score dans ce qui s'avérera une victoire 3-1 du Paris Saint-Germain.

Pour son neuvième Classique ce dimanche, le champion du monde cherchera à faire encore grimper ces stats impressionnantes, au terme d'une semaine où l'attention aura largement été focalisée sur lui pour des raisons extra-sportives, et en particulier ses envies de départ.