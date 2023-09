PSG – OM : Marco Verratti a aimé le show

Parti récemment du PSG, Marco Verratti ne s’est pas empêché de soutenir son ancien club qui était face à l’OM dimanche soir.

Malgré son départ du club de la capitale cet été, Marco Verratti continue de suivre le PSG. L’international italien qui évolue désormais sous les couleurs d’Al-Arabi SC au Qatar était accroché à son petit écran dimanche pour suivre le clasico entre le PSG et l’OM. Pour le moins qu’on puisse dire, il a apprécié le spectacle.

Verratti, toujours accroché au PSG

Une page s’est tournée au PSG avec le départ de Marco Verratti. Après 11 ans passés du côté de la capitale française, Verratti qui est tombé en disgrâce avec les dirigeants parisiens à rejoint le championnat d’élite qatari. Le joueur de 30 ans s’est engagé à Al-Arabi SC contre un chèque de 45 millions d’euros perçu par le PSG. Alors que plusieurs observateurs pensaient que Verratti a gardé dent contre son ancien club, il n’en est rien de cela. Malgré les conditions de son départ, le milieu de terrain italien reste toujours attaché à son ancien club. Et son attitude à l’occasion du Clasico de ce dimanche le confirme à bien des égards.

Verr atti a suivi PSG-OM

Alors que le PSG affrontait ce dimanche Marseille au Parc des Princes, Verratti n’a pas manqué de suivre le match. Le joueur italien accroché à sa télévision s’est délecté d’un spectacle ahurissant offert par ses anciens coéquipiers. Ces derniers n’ont fait qu’une bouchée d’une formation marseillaise très fébrile défensivement.

Grâce à des buts d’Hakimi, de Kolo Muani et de Ramos, le club de la capitale s’est imposé avec la manière (4-0) à la grande joie de Verratti qui a fait une réaction révélatrice de son attachement au PSG. Après le 4éme but parisien, il a lâché une story sur Instagram. « Marco Verratti, loin des yeux mais près du cœur et fidèle au poste » on peut lire sur Instagram.